Найденную на дне старинную пушку передадут главному музею Пхукета

Обнаруженные у острова Рача-Ной старинная пушка и лафет объявлены объектами исторического наследия. Оба предмета будут подняты со дна и переданы Национальному музею Таланга.

Таньялак Сакут

24 Мая 2019, 03:03 PM

Фото: Phuket PR Department / Rawai Municipality

О том, что покоящиеся на дне у Рача-Ной старинная пушка и лафет будут отреставрированы и переданы местному музею, корреспондент «Новостей Пхукета» узнал от глава пхукетского офиса Минкультуры Комарт Панкерда.

Господин Панкерд рассказал, что в ближайшее время участок морского дна, где было найдено орудие, подробно исследуют на предмет наличия других исторических артефактов. При этом в районе нахождения пушки разместят плавучие буи, чтобы избежать повреждения найденных объектов. Безопасность данного участка акватории будет обеспечивать ВМФ Таиланда.

«Пушка и лафет находятся примерно в 20-30 м от берега на глубине всего лишь 3 м в часы прилива и около 50 см в часы отлива. Королевский военно-морской флот закроет доступ к этой точке, разместив там буи, чтобы не допустить проникновения туда лодок и людей», – пояснил господин Панкерд.

По словам главы пхукетского офиса Минкультуры, специалисты ведомства в ближайшее время изучат находку. Им же предстоит и проверить данный участок морского дна на наличие других старинных вещей.

«После этого мы организуем операцию по безопасному подъему пушки и лафета на поверхность. Вероятнее всего, это произойдет в начале следующего года», – отметил господин Панкерд.

По словам собеседника редакции, длина пушки составляет около 100 см, а диаметр ствола – около 20 м. Лафет имеет габариты 155 см на 126 см на 70 см. Ведомство господина Панкерда пока не может сказать, как и когда пушка оказалась на морском дне. При этом в беседе с «Новостями Пхукета» господин Панкерд логично предположил, что орудие находилось на борту некого судна.

Как ранее сообщала PR-служба администрации Пхукета, пушка визуально схожа со старинным орудием, которое установлено перед зданием суда провинции Ранонг.

«Та пушка датирует началом эры Раттанакосин (1782–1932). Подобные орудия также использовались в ходе сиамско-бирманской войны 1775-776 годов, большого вооруженного конфликта между Королевством Сиам и бирманской династией Конбаунг», – отметил господин Панкерд.

«После тщательного изучения пушки и лафета экспертами оба предмета будут очищены, отреставрированы и выставлены на всеобщее обозрение в Национальном музее Таланга на Пхукете», – отметил глава пхукетского офиса Минкультуры.











