Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Най-Янг останется 6 октября без света

Офис Управления энергоснабжения (РЕА) в Таланге предупредило об отключении электричества у пляжа Най-Янг в четверг, 6 октября.

Новости Пхукета

5 Октября 2022, 04:48 PM
Зона отключения электричества у пляжа Най-Янг. Изображение: РЕА

Зона отключения электричества у пляжа Най-Янг. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, света в части тамбона Саку у пляжа Най-Янг не будет с 9:00 утра до 16:30 дня. В качестве причины названы работы по модернизации высоковольтных линий.

Отключение затронет всю улицу Soi Nai Yang 2 от шоссе 4031 до Т-образного перекрестка с идущей параллельно пляжу дорогой номер 4027. На пляжной дороге света не будут на участке от Rimlay Bungalow до офиса нацпарка Sirinat National Park.

Отделение РЕА в Таланге приносит извинения за возможные неудобства. Телефон для справок – 076-386-882.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет простился с китайскими богами
Четыре китайца оказались ночью посреди залива Пханг-Нга на дрейфующем судне
В Камале убрали придорожную свалку
Прощание с Андреем Володиным
Пхукет готовится к финальному шествию Вегетарианского фестиваля
Два водителя такси оштрафованы в связи с конфронтацией в Камале
Саленг перевернулся у военной базы в провинции Пханг-Нга
Водохранилища Пхукета заполнились до максимума
Новый конфликт между таксистами произошел в Камале
Храм в Кату провел вегетарианский парад
Автомобиль загорелся после ДТП в тамбоне Чернг-Талей
Залив Майа-Бэй открылся для посещения
Министр туризма приехал на Вегетарианский фестиваль
Пхукет установил рекорд по зарубежным прибытиям 1 октября
Турист из Японии утонул в Кхао-Лаке

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 