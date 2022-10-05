Най-Янг останется 6 октября без света

Офис Управления энергоснабжения (РЕА) в Таланге предупредило об отключении электричества у пляжа Най-Янг в четверг, 6 октября.

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Как говорится в уведомлении РЕА, света в части тамбона Саку у пляжа Най-Янг не будет с 9:00 утра до 16:30 дня. В качестве причины названы работы по модернизации высоковольтных линий.

Отключение затронет всю улицу Soi Nai Yang 2 от шоссе 4031 до Т-образного перекрестка с идущей параллельно пляжу дорогой номер 4027. На пляжной дороге света не будут на участке от Rimlay Bungalow до офиса нацпарка Sirinat National Park.

Отделение РЕА в Таланге приносит извинения за возможные неудобства. Телефон для справок – 076-386-882.