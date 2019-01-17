Настя Рыбка покидает Таиланд

Фигуранты дела об организации секс-тренинга в Паттайе будут депортированы из Таиланда сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консультанта адвокатской компании Thailand Bail Нейтана Фини.
Ранее на этой неделе суд приговорил каждого из них к сочетанию условного и реального срока в размере уже проведенных за решеткой дней в ожидании приговора (см. здесь).
При этом в родную Беларусь госпоже Вашукевич придется лететь через третью страну, поскольку прямого авиасообщения между Бангкоком и Минском нет.
Напомним, что в общей сложности Вашукевич, Кириллов и другие организаторы тренинга провели в Таиланде около года, большую часть этого времени они находились по стражей.