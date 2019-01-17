Настя Рыбка покидает Таиланд

Депортация Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще шестерых организаторов секс-тренинга в Паттайе состоится сегодня, 17 января.

17 Января 2019, 10:24 AM

Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Фигуранты дела об организации секс-тренинга в Паттайе будут депортированы из Таиланда сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консультанта адвокатской компании Thailand Bail Нейтана Фини.

Ранее на этой неделе суд приговорил каждого из них к сочетанию условного и реального срока в размере уже проведенных за решеткой дней в ожидании приговора (см. здесь).

При этом в родную Беларусь госпоже Вашукевич придется лететь через третью страну, поскольку прямого авиасообщения между Бангкоком и Минском нет.

Напомним, что в общей сложности Вашукевич, Кириллов и другие организаторы тренинга провели в Таиланде около года, большую часть этого времени они находились по стражей.