Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Настя Рыбка покидает Таиланд

Депортация Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще шестерых организаторов секс-тренинга в Паттайе состоится сегодня, 17 января.

17 Января 2019, 10:24 AM
Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Фигуранты дела об организации секс-тренинга в Паттайе будут депортированы из Таиланда сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консультанта адвокатской компании Thailand Bail Нейтана Фини.

Ранее на этой неделе суд приговорил каждого из них к сочетанию условного и реального срока в размере уже проведенных за решеткой дней в ожидании приговора (см. здесь).

При этом в родную Беларусь госпоже Вашукевич придется лететь через третью страну, поскольку прямого авиасообщения между Бангкоком и Минском нет.

Напомним, что в общей сложности Вашукевич, Кириллов и другие организаторы тренинга провели в Таиланде около года, большую часть этого времени они находились по стражей. 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Внедрение электронных водительских прав в Таиланде займет не менее полугода
Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку к условному сроку
Проект электронных водительских прав запустили в Таиланде
Полиция задержала 28 человек за организацию фиктивных браков для иностранцев
В тайской глубинке одновременно оштрафованы 13 водителей Porsche
Туристке вернули забытые в минимаркете 100 тысяч бат
Пьяный монах попал в аварию на скоростном шоссе
Таиланд продлевает срок бесплатного оформления виз по прибытию
Новый фрегат ВМФ Таиланда переименовали в честь Рамы IX
На юге Таиланда продолжается ликвидация последствий шторма Пабук
Bangkok Airways отменила рейсы на Самуи 4 января
Кабмин Таиланда одобрил проект закона об однополых браках
Таиланд вернулся к идее обязательной медстраховки для обладателей пенсионных виз
Тайский флот пополнится новым фрегатом в январе
Новогодние каникулы в посольстве РФ продлятся с 30 декабря по 8 января

 

Laguna Property
Thai Residential
Express Carpet and Decor
777 Beach Condo
ZUMA Restaurant

 