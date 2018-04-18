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Настя Рыбка избежала наказания за нелегальную работу в Таиланде

Суд Паттайи оправдал Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще семерых россиян и белорусов по делу о незаконной трудовой деятельности, однако вердикт по обвинению в организации предоставления услуг сексуального характера еще не вынесен.

Новости Пхукета

18 Апреля 2018 09:10:08

Фото: Instagram.com / Nastya_Rybka.ru
Фото: Instagram.com / Nastya_Rybka.ru

О том, что Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть человек были оправданы по делу о незаконной работе в Таиланде корреспонденту РИА «Новости» сообщил адвокат обвиняемых Саттхапхон Сийотха. Соответствующую информацию также распространили другие российские и международные СМИ. Суд состоялся 17 апреля.

Впрочем, как подчеркнул в беседе с РИА «Новости» господин Сийотха, по второму делу, которое грозит более строгим наказанием, вердикт еще не вынесен. Кроме нелегальной работы в Таиланде, граждан России и Белоруссии обвиняют в «организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы» (цитата по РИА «Новости»).

Ближайшее судебное заседание по второму делу пройдет 24 апреля, однако на нем рассмотрят только продление меры пресечения.

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