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Настоятеля буддистского храма застрелили во время утренней молитвы в Трате

Полиция арестовала предполагаемого убийцу 60-летнего настоятеля храма Wat Suwanpakdi в провинции Трат. Монах был застрелен на глазах прихожан во время утренней молитвы 12 августа.

Новости Пхукета

13 Августа 2019, 12:20 PM
Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok Post

Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, настоятель храма Wat Suwanpakdi Пхра Кхру Ситтисаракосон был застрелен на глазах прихожан во время молитвы примерно в 5:00 утра понедельника, 12 августа.

Когда полиция прибыла на место событий, 60-летний священнослужитель был уже мертв. Официальный представитель храма Wat Suwanpakdi рассказал, что во время молитвы в храм вошел престарелый мужчина и направился к аббату, словно намереваясь сделать подношение. Приблизившись к жертве, мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в монаха, после чего покинул храма. Две пули попали настоятелю в голову, еще одна – в живот.

Bangkok Post отмечает, что предполагаемый стрелок уже задержан. Им оказался 61-летний местный житель Пинит Сирируп. Информация о мотивах убийцы в публикации газеты отсутствует.

 

 

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