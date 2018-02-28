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Насте Рыбке грозит депортация и запрет на посещение Таиланда

Организаторам секс-тренингов в Паттайе, включая Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), грозит депортация из страны и запрет на посещение Королевства.

Новости Пхукета

28 Февраля 2018 14:16:22

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post
Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

О том, что десяти организаторам секс-тренинга грозят депортация и запрет на посещение Таиланда, сообщил заместитель главы полиции Чонбури подполковник Тхаватчай Нонгбуа. Соответствующее заявление офицер сделал в среду, 28 февраля, сообщает газета Bangkok Post в публикации, датированной этим же днем.

Десять задержанных, по словам подполковника Нонгбуа, предстанут перед судом по обвинениям в незаконной трудовой деятельности и нарушении миграционного законодательства Таиланда.

Подполковник заявил, что после судебного процесса они будут депортированы и занесены в черные списки лиц, которым запрещено посещение Таиланда в будущем. Имен задержанных офицер не озвучил, однако информацию о том, что среди них есть Кириллов и Вашукевич, уже подтвердило российским журналистам посольство РФ. Вашукевич о своем задержании также написала в Intsagram.

Как следует из публикаций в тайских СМИ, десять организаторов секс-тренинга были задержаны в Паттайе в ночь с 25 на 26 февраля. Издание Thai PBS сообщает, что задержание было произведено незадолго до полуночи, тогда как Bangkok Post пишет, что это произошло около 00:30. 

Газета Bangkok Post называет всех задержанных россиянами, однако агентство «РИА Новости» ранее сообщало, что среди них были восемь граждан России, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии.

Информацию о том, что «россияне» проводят в Паттайе секс-тренинг полиция получила от некого осведомителя. Об этом газете Bangkok Post сообщил подполковник полиции Дульяпат Детпорнчаясин. Данные о национальности осведомителя в публикации газеты не раскрываются.

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) известна как активный блогер в Instagram и автор книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». На материалах книги и аккаунтов Вашукевич в соцсетях базируется одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией. После публикации расследования фигурирующий в нем бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Ответчиками по иску являются Вашукевич и Кириллов.

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