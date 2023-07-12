Насосы в тоннеле у Central должны починить в течение двух месяцев

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей еще в середине июня подписал контракт на починку системы откачки воды из тоннеля Darasamut Underpass на перекрестке у ТЦ Central Phuket, сообщил пхукетский депутат парламента Сомчарт Течатхаворнчарон. Работы должны быть завершены к середине октября, то есть в течение ближайших двух месяцев (и в течение трех с моменты даты подписания договора).

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Как сообщил в Facebook господин Течатхаворнчарон, подрядчиком по контракту, подписанному 16 июня, выступает компания Grundfos (Thailand) Co Ltd. Установленный в договоре срок выполнения работ – 120 дней, конкретный дедлайн – 14 октября, то есть в середине самого богатого на дожди месяца.

Указанная в контракте стоимость работ – 1,889 млн бат. Также прописан и штраф за срыв сроков – по 4,7 тыс. бат за день просрочки поле 14 октября. Этой же информацией поделился и однопартиец господина Течатхаворнчарона, также депутат парламента от Пхукета Чалермпонг Сэнгди.

О том, что отвечающее за тоннель ведомство нашло средства на починку насосов, стало известно 10 июля, после того как Darasamut Underpass пришлось в очередной раз закрыть из-за затопления. Проблемы преследуют тоннель уже два месяца, то есть фактически с прихода на остров сезонных дождей.

Административная организация Пхукета (Phuket OrBorJor, PPAO) выделила дополнительную помпу для откачки воды из тоннеля во время дождей, но как показала практика, она тоже не всегда может выручить три основных насоса.

После майского затопления политик Вонгсакорн Чанакит из партии Bhumjaithai утверждал, что в тоннеле в принципе не проводилось капитального ремонта с момента его открытия восемь лет назад.

«Этот тоннель был сдан в эксплуатацию почти 10 лет назад, но никогда не проходил капитального технического обслуживания», – говорил в мае господин Чанакит, боровшийся тогда за один из трех депутатских мандатов от Пхукета.

«Системы внутри тоннеля могли достичь предела своего срока службы. Необходим ремонт. Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей всегда делал все, что было в его силах. Сейчас он относится к задаче аналогично, но его бюджета не хватает на поддержание тоннеля в рабочем состоянии. Как я понимаю, в последние несколько лет масштабного ремонта не было вообще», – отмечал он.

Тоннель Darasamut Underpass строился около двух с половиной лет и был официально открыт 7 апреля 2015 года. Объект протяженностью 820 м (включая 128 самого тоннеля) обошелся в сумму свыше 600 млн бат. Darasamut Underpass стал первым тоннелем на Пхукете. Затем на острове открыли еще четыре – у Tesco Lotus Extra (Lotus’s на Bypass Rd.), в Банг-Ку (в конце Bypass Rd.), в Чалонге (под кольцевой развязкой у пирса), в Мыанг-Мае (у поворота на аэропорт).