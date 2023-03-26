Наследие итальянских архитекторов в Бангкоке

Рубеж XIX и XX веков был в Сиаме временем больших реформ, причем не только в политической и экономической сферах, но и в эстетических представления. В частности, именно в это время в Бангкоке активно работали архитекторы из Италии, оставившие после себя дворцы, в стиле которых сочетаются европейские и азиатские мотивы. Многие из этих памятников архитектуры не просто сохранились по сей день, но даже используются.

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Пожалуй, мало для секрет, что московский Кремль имеет очень мало отношения к русской архитектуре, поскольку был построен итальянскими мастерами. Украшающие его стены зубцы-мерлоны в форме ласточкиного хвоста – лишь одна из многочисленных деталей, позаимствованных у замка Сфорца в Милане. Пусть имена зодчих из Италии и были русифицированы, но возведенная ими крепость так и осталась образцом итальянского стиля в центре российской столицы.

В Сиаме период итальянской архитектуры начался сильно позже, чем на Руси. Приглашать мастеров из этой страны начал в конце XIX века Король Чулалонгкорн. Монарх-реформатор не только модернизировал Королевство в экономическом и политическом плане, но и внедрял новые эстетические парадигмы, которые соединялись с тайскими традициями, порождая нечто новое.

«В истории Сиама было нескольких волн итальянских архитекторов. Среди пионеров был Йоаким Грасси, работавший в Королевстве на заре правления Рамы V. Затем сиамский Департамент общественных работ нанимал других итальянских архитекторов, включая Марио Таманьо, а еще были и инженеры, и скульпторы, и живописцы. Они находились на государственной службе до правления Короля Праджадхипока, Рамы VII», – цитирует Bangkok Post доцента Пирасри Поватонга с архитектурного факультета Университета Чулалонгкорна.

По заказу Короля

Итальянскому архитектурному наследию в Сиаме был посвящен большой материал в одном из первых январских номеров газеты. По всей видимости, публикация была приурочена к юбилею Дома Пхитсанулока (Бан Пхитсанулок) в бангкокском районе Дусит, которому в 2023 году исполняется 100 лет.

Этот итальянский особняк из желтого камня представляет собой один из ярких примеров того стиля, в котором творили архитекторы с Апеннинского полуострова, приглашенные в Сиам в конце XIX и начале XX веков.

Дом Пхитсанулока находится на аккуратной лужайке, которую окружает кольцевая дорога. Архитектурный ансамбль дополняют изваяния божеств из метала и белого мрамора, включая Вишну на огромном змее перед фасадом здания. Позади дома находятся футбольное поле, павильон для просмотра матчей и второстепенные постройки.

«Эту концепцию придумал сам Король Ваджиравуд [Рама VI], а исполнение задумки доверил Таманьо. После строительства особняки Бан Пхитсанулок и Бан Норасинг получили братья Пхрайя Анируттхева и Чао Пхрайя Рам Ракоп, чью мать которых Рама V выбрал кормилицей для своего сына. Когда уже повзрослевший кронпринц вернулся в Сиам из Англии, двое братьев стали его придворными. Король Рама VI относился к Пхрайе Анируттхеве как к собственному сыну», – рассказывает доцент Поватонг.

Бан Пхитсанулок изначально располагался на площади в 50 рай земли, но затем одна половина была продана фельдмаршалу Плеку Пхибунсонгкхраму, а вторая – сети больниц Mission Hospital, основанной Адвентистами седьмого дня.

Обслуживающий здание персонал говорит, что оно формально значится резиденцией премьер-министра, однако последними жившими там главами правительства были покойный генерал Прем Тинсуланон и Чуан Ликпай. Другие премьеры по тем или иным причинам не переселялись в Бан Пхитсанулок, что породило самые разные спекуляции мистического толка, хотя Бан Пхитсанулок ничем не похож на проклятый старый дом из мрачной сказки.

Венецианское изящество

«Особняк построен в стиле венецианской готики, для которой типичны изящные декоративные элементы. Основной тон задают небольшие колонные и высокие, узкие окна, увенчанные остроконечными арками-лепестками. Бан Пхитсанулок и Бан Норасинг возведены в одном и том же архитектурном стиле, но первый более компактный и изящный», – рассказывает господин Поватонг.

На первом этаже Дома Пхитсанулока располагается множество комнат. На верхние этажи ведет элегантная лестница на платформе полукруглой формы. Также наверху есть структура наподобие балкона, с которого открывается вид на фонтан.

«Я думаю, он самый стильный дом в Бангкоке», – цитирует Bangkok Post доцента Поватонга, не уточняя, говорит ли он о фонтане, балконе или всем особняке.

Одна из достопримечательностей дома – арка с прекрасно сохранившейся фреской, изображающей цветы и птиц. Рядом находятся столовая и курительная комната, откуда открывается вид на спортивное поле, которое также использовалось как театр под открытым небом. Последнее не удивительно, поскольку Пхрайя Анируттхева был и мастером верховой езды, и актером. А Его Величество Рамой VI охотно исполнял роль благодарного зрителя.

Рядом с основным зданием находится второстепенная двухэтажная постройка, к которой ведет пешеходная галерея. Этот дом известен как Яо Джай и выполнен в том же архитектурном стиле, что и главный. Стены украшены нанесенными по трафарету цветочными узорами, что в начале XX века было бюджетным и стильным интерьерным решением.

«Нельзя исключать, что и сам Король Рама VI останавливался в особняке в свободное время, когда семья Пхрайи Анируттхевы жила в нем», – говорит доцент Поватонг.

Также на территории есть сад со святилищем и декоративной горой и небольшой пруд с кладбищем для домашних собак. Во времена Второй мировой войны список вспомогательных сооружений пополнился бункером.

Дворец на рисовых полях

По словам доцента Поватонга, Дом Пхитсанулока практически не претерпел изменений с момента постройки, в отличие от Дворца Пхйя Тхай. Этот шедевр итальянских архитекторов находится в бангкокском районе Ратчатхеви, сейчас в нем базируется известная больница Phramongkutklao Hospital. Главный элемент ансамбля – увенчанный остроконечным куполом Тронный зал Пхиман Чакри.

В момент постройки территория, где располагается этот дворец, была Королевскими рисовыми полями, где Его Величество Король Чулалонгкорн проводил время, отдыхая от трудов в последние два года жизни. Монарх скончался в 1910 году, а его супруга Королева Сри Баджарин жила там еще около десятилетия. Потом в дворце неоднократно останавливался Рама VI, который и решил в итоге обновить его. Работа снова была поручена итальянцам.

«После смерти Короля Рамы VI в 1925 году Принц Камхэнг Пхет перепрофилировал дворец в самый дорогой отель Бангкока. А после 1932 года там там расположился военный госпиталь, с которого и началась современная история дворца-больницы», – говорит господин Поватонг.

Внутри Тронного зала Пхиман Чакри посетители могут ознакомиться с Королевскими покоями, украшенными старинной живописью. Также открыт для посещения кабинет с Королевской монограммой и деревянными гарудами. Старинные росписи сохранились и в Зале Вайкун Тхепайясатхан, где можно увидеть фреску с музицирующими ангелочками.

Впрочем, упомянутые два зала считаются новой частью дворца, а старая – это покои Ее Величества Королевы Сри Баджарин.

Также интереса заслуживает увенчанный куполом зал Тхеварат Сапаром, служивший в свое время для проведения приемов.

«Это шедевр архитекторов Таманьо и Форно. Он построен в византийском стиле, но росписи и узоры в нем мавританские», – говорит доцент Поватонг.

Дворец Пхйя Тхай – одна из последних работ Таманьо в Сиаме, а его помощник Форно – один из последних итальянских архитекторов, трудившихся в стране. Он вернулся на родину в 1936 году, за три года до того, как Сиам перестал быть Сиамом и стал Таиландом.

Иностранных мастеров в Сиаме постепенно заменили тайцы, прошедшие обучение за рубежом. Готовить своих профессионалы оказалось как минимум дешевле, чем «выписывать» фарангов из Европы. Однако последние оставили в стране богатейшее и ценнейшее наследие, хранимое тайцами по сей день, как в России хранят стены и башни московского Кремля.

Материал подготовлен на основе статьи Тханы Бунлерт в газете Bangkok Post.