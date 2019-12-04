Трое жителей провинции Пханг-Нга получили денежное вознаграждение за то, что проинформировали Департамент национальных парков об обнаруженных ими кладках яиц морских черепах. При этом ведомство обещает и впредь награждать людей, которые заметят черепашьи яйца на пляжах и поспособствуют тому, чтобы специалисты смогли защитить кладки и помочь черепашатам вылупиться.

Таньялак Сакут

4 Декабря 2019, 11:26 AM

Нашедшие черепашьи яйца рыбаки получили денежное вознаграждение. Фото: Phuket Marine National Park Operation Center 2

Первым награду в 20 тыс. бат 57-летний Бунсак Санон, обнаруживший кладку черепашьих яиц на пляже Бо-Дан в провинции Пханг-Нга. Следом аналогичную сумму получили двое рыбаков, нашедших яйца морской черепахи на пляже Тхай-Мыанг. Эти получатели награды пожелали сохранить анонимность, а деньги передали двум местным школам.

Как отметил глава Второго операционного центра морских нацпарков на Пхукете Прароп Пханг-Нган, денежное вознаграждение выплачивается за сообщения о черепашьих яйцах, обнаруженных на пляжах Тхай-Мыанг, Бо-Дан, Натай и Май-Кхао.

«Мы с нетерпение ждем момента, когда взятые нами под охрану яйца вылупятся и маленькие черепашата отправятся исследовать море. Если вы заметите на пляже черепашью кладу, пожалуйста, позвоните нам по телефону 076-679134, чтобы мы могли оперативно обеспечить безопасность яиц и позаботиться о них», – в очередной раз попросил господин