Нашедшие черепашьи яйца рыбаки получили денежное вознаграждение

Первым награду в 20 тыс. бат 57-летний Бунсак Санон, обнаруживший кладку черепашьих яиц на пляже Бо-Дан в провинции Пханг-Нга. Следом аналогичную сумму получили двое рыбаков, нашедших яйца морской черепахи на пляже Тхай-Мыанг. Эти получатели награды пожелали сохранить анонимность, а деньги передали двум местным школам.
Как отметил глава Второго операционного центра морских нацпарков на Пхукете Прароп Пханг-Нган, денежное вознаграждение выплачивается за сообщения о черепашьих яйцах, обнаруженных на пляжах Тхай-Мыанг, Бо-Дан, Натай и Май-Кхао.
«Мы с нетерпение ждем момента, когда взятые нами под охрану яйца вылупятся и маленькие черепашата отправятся исследовать море. Если вы заметите на пляже черепашью кладу, пожалуйста, позвоните нам по телефону 076-679134, чтобы мы могли оперативно обеспечить безопасность яиц и позаботиться о них», – в очередной раз попросил господин