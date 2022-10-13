Нарушителю ПДД простили неповиновение сотруднику полиции на дороге

Полиция Пхукета предъявила местному водителю обвинения в опасном вождении после того, как на него пожаловались другие участники дорожного движения. Мужчина скрылся от полицейской погони, бросив свой пикап посреди шоссе, но потом вернулся за ним и согласился поехать в полицию. При этом игнорирование требований полицейских не привело к дополнительным обвинениям, а оставление машины на дороге было учтено сотрудниками.

Иккапоп Тхонгтуб

Нарушителя ПДД доставили в участок Таланга. Он сперва скрылся от полиции, бросив пикап на дороге, а затем вернулся за машиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Нарушителя ПДД доставили в участок Таланга. Он сперва скрылся от полиции, бросив пикап на дороге, а затем вернулся за машиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Нарушителя ПДД доставили в участок Таланга. Он сперва скрылся от полиции, бросив пикап на дороге, а затем вернулся за машиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Нарушителя ПДД доставили в участок Таланга. Он сперва скрылся от полиции, бросив пикап на дороге, а затем вернулся за машиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ничего не сказала о том, был ли нарушитель ПДД проверен на алкоголь и наркотики, Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жалоба на водителя, совершавшего опасные действия на Thepkrasattri Rd., поступила в полицейский участок Таланга в районе 15:30 среды, 12 октября. Согласно полученной информации, водитель белого пикапа Toyota Hilux, двигавшегося из Ко-Кэу к Памятнику Героиням, создавал угрозу другим водителям, резко тормозя перед идущими сзади машинами и провоцируя столкновения.

Дежурившие у монумента полицейские во главе с лейтенантом Сутхи Манисингом получили сообщение перехватить пикап и при его приближении дали водителю сигнал остановиться, но он проигнорировал требование полиции, развернулся и поехал назад в Ко-Кэу.

Полицейские начали было погоню, но уже у китайского храма Tha Ruea Shrine мужчина бросил пикап в зоне разворота посреди дороги и убежал пешком, не забыв запереть за собой двери автомобиля. Лейтенант Манисинг и его коллеги решили не продолжать преследование и остались рядом с машиной. Затем на место событий приехал капитан Сумон Джитвират, который до этого принял сообщение в отделе, и вызвал эвакуатор, чтобы отбуксировать пикап в участок.

Когда прибывший по вызову эвакуатор буксировал пикап в потоке транспорта у у Памятника Героиням, на месте событий появился вернувшийся водитель машины. Он перегородил эвакуатору проезд и потребовал, чтобы ему вернули машину, пригрозив, что иначе подаст заявление о краже.

Лейтенант Манисинг, согласно формулировке официальных лиц, «подошел к мужчине и разъяснил ему закон», а эвакуатору дал приказ остановиться у нового ТЦ Robinson Lifestyle.

Водитель пикапа тем временем успокоился «и в итоге признал претензии в свой адрес», заявила полиция. Затем мужчину вместе с его пикапом доставили в полицию Таланга, где предъявили обвинения в опасном вождении и парковке транспорта с созданием помехи для других участников дорожного движения (так полицейские трактовали эпизод, когда водитель бросил свой пикап в зоне разворота). Обвинений в неповиновении законному требованию сотрудника полиции предъявлено не было.

Кроме того, полиция в данном деле решила не разглашать личность водителя и ничего не сказала о том, был ли он проверен на следы алкоголя и наркотиков в крови. Последнее является актуальным на фоне риторики властей об усилении борьбы с наркотиками после массового убийства в Нонг-Буа-Лампху.

Полиция на сообщила, как водитель объяснил свои резкие торможения в потоке транспорта и неповиновение сотрудникам полиции, когда ему приказали остановиться.