Нарушителей комендантского часа начали задерживать на Пхукете

Полиция Патонга отчиталась о задержании восьми нарушителей комендантского часа, находившихся на улицах после 22:00 без веских причин.

Иккапоп Тхонгтуб

Согласно отчету полиции Патонга, в первую ночь действия комендантского часа были задержаны:

Париват Нуанкэу, 35 лет, гражданин Таиланда; Саранья Порнчаярунг, 24 года, гражданка Таиланда; Сомкид Кхвангнгерн, 36 лет, гражданка Таиланда; Винат Пхутпхонг, 36 лет, гражданин Таиланда; Васана Срипрадунг, 30 лет, гражданка Таиланда; Ли Цзяцзюнь, 24 года, гражданин Китая; Кьяу Оо, 35 лет, гражданин Мьянмы; Джаджа, 21 год, гражданин Мьянмы.

Все задержанные были доставлены в полицейский участок Патонг. В вину им вменяется нарушение статьи девять Декрета о чрезвычайной ситуации.

Как указывал ранее официальный представитель Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Пия Утхайо, сознательное нарушение условий комендантского часа карается тюремным заключением на срок до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.

Напомним, что срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Нахождение на улицах в это время разрешено лишь в случае острой необходимости. В частности, находиться на улицах могут работники ночных смены или люди, спешащие на рейсы в аэропорт.