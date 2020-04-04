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Нарушителей комендантского часа начали задерживать на Пхукете

Полиция Патонга отчиталась о задержании восьми нарушителей комендантского часа, находившихся на улицах после 22:00 без веских причин.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Апреля 2020, 12:15 PM
Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Фото: Полиция Патонга

Согласно отчету полиции Патонга, в первую ночь действия комендантского часа были задержаны:

  1. Париват Нуанкэу, 35 лет, гражданин Таиланда;

  2. Саранья Порнчаярунг, 24 года, гражданка Таиланда;

  3. Сомкид Кхвангнгерн, 36 лет, гражданка Таиланда;

  4. Винат Пхутпхонг, 36 лет, гражданин Таиланда;

  5. Васана Срипрадунг, 30 лет, гражданка Таиланда;

  6. Ли Цзяцзюнь, 24 года, гражданин Китая;

  7. Кьяу Оо, 35 лет, гражданин Мьянмы;

  8. Джаджа, 21 год, гражданин Мьянмы.

Все задержанные были доставлены в полицейский участок Патонг. В вину им вменяется нарушение статьи девять Декрета о чрезвычайной ситуации.

Как указывал ранее официальный представитель Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Пия Утхайо, сознательное нарушение условий комендантского часа карается тюремным заключением на срок до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.

Напомним, что срок комендантского часа на Пхукете – с 22:00 вечера до 4:00 утра. Нахождение на улицах в это время разрешено лишь в случае острой необходимости. В частности, находиться на улицах могут работники ночных смены или люди, спешащие на рейсы в аэропорт.

 

 

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