Наркоторговец упал с балкона и сломал ногу при попытке сбежать от полиции

Полиция задержала 28-летнего Юсупа Ронмана по обвинению в хранении наркотических средств 5-й категории.

30 Августа 2017 12:15:05

Наркоторговец упал с балкона и сломал ногу при попытке сбежать от полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Попытка скрыться от полиции закончилась для 28-летнего Юсупа Ронмана падением с балкона третьего этажа и госпитализацией с переломом ноги. Инцидент произошел около 19:20 вечера 29 августа в жилом комплексе National Housing Authority в поселке Баан-Липон, рассказал лейтенант Сунан Петну из участка в Таланге.

Уроженец Пхатталунга, хранивший в своей комнате более 10 кг кратома, попытался сбежать через балкон, когда в его дверь постучали полицейские. Впрочем, осуществить задуманное мужчине не удалось. Юсуп сорвался с высоты третьего этажа и был задержан. В настоящий момент он находится под охраной в больнице Thalang Hospital.

По словам полицейских, ранее мужчина уже был замечен в торговле наркотиками. При этом правоохранители не уточнили, привлекался ли он к ответственности, или это заявление базируется лишь на словах информаторов.