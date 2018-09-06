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Наркоторговец погиб в перестрелке с полицией в Срисунторне

Житель Пхукета, ранее судимый за убийство и наркоторговлю, погиб в перестрелке с полицейскими, пытавшимися задержать его по очередному делу о незаконном обороте наркотиков.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Сентября 2018 11:13:36

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Перестрелка между сотрудниками полиции и наркоторговцем произошла во второй половине дня 5 сентября в Срисунторне. Получивший в перестрелке ранение 34-летний Писит Бунсинг позже скончался в больнице, о жертвах среди сотрудников полиции не сообщалось.

Как сообщила полиция Таланга, сотрудники правоохранительных органов вели наблюдение за неким домов в Срисунторне, где предположительно велась торговля наркотиками. В среду, 5 сентября, к этому дому прибыл Писит Бунсинг, имевший при себе сумку с неизвестным содержимым. Наблюдавшие за зданием полицейские попытались задержать Писита, но тот скрылся внутри, бросил сумку на пол, достал пистолет и открыл огонь по правоохранителям, после чего запрыгнул на мотоцикл и попытался скрыться.

Полицейские вызвали подкрепление и начали погоню. Примерно в 2 км от места изначальных событий Писит забежал в здание ресторана Lap Long Aawn Yasothorn, после чего между ним и полицейскими состоялся очередной обмен выстрелами. Затем мужчина выбежал из ресторана через боковую дверь и побежал вдоль Thepkrasattri Rd., выронив на ходу пистолет. Полицейские схватили мужчину у кафе Khao Kaeng Southern Food. Смертельное ранение он, по всей видимости, получил еще до этого.

Полиция изъяла в качестве улик пистолет Писита (Sig Sauer калибра 9 мм) и брошенную им сумку (в ней обнаружился метамфетамин и патроны).

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Пистит недавно отбыл 12-летний срок за убийство (мужчина освободился четыре месяца назад). Также он был судим за нападение на некого человека и за торговлю наркотиками.
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