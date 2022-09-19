Наркоторговца с Бангла-Роуд арестовали после резонанса в сети

Полиция Пхукета сообщила об аресте наркоторговца с Бангла-Роуд, видео с которым было опубликовано в социальных сетях 17 сентября, включая правительственную страницу Phuket Info Center. При аресте у мужчины действительно были обнаружены наркотические средства. Более того, он оказался тем же человеком, которого в апреле арестовывали за запугивание туристов пистолетом.

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Центральное отделение полиции Пхукета (Phuket Provincial Police) опубликовало заявление об аресте «господина Киттипонга» в воскресенье, 18 сентября. В сообщении говорилось, что при себе у мужчины обнаружилась марихуана (в том числе в виде самокруток) и десять таблеток наркотического опиоидного анальгетика трамадола.

В заявлении указывалось, что арест был произведен в ответ на публикацию в социальных сетях от 23:30 вечера 17 сентября, в которой содержалась жалоба на бездействие полицейских в отношении мужчины, который, предположительно, торгует наркотиками на популярной туристической улице.

В своем сообщении от 18 числа полиция заявила, что отнюдь не бездействует, хотя к тому моменту видео с Киттипонгом на Бангла-Роуд уже успела распространить даже страница Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора провинции.

В заявлении полиции было указано, что о ситуации был проинформирован шеф пхукетской полиции генерал-майор Сермпхан Сириконг, который отдал начальнику полиции Патонга полковнику Суджину Нилабади приказ расследовать жалобы. Результатом стал арест и обнаружение у мужчины марихуаны и трамадола.

Полиция не сообщила, когда именно был арестован Киттипонг. Ничего не было сказано и о предъявлении ему обвинений по конкретным статьям, что является стандартным пунктом для подобных заявлений. О каких-либо действиях в отношениях клиентов Киттипонга из числа туристов полицейские тоже умолчали.

Очередная странность полицейского заявления заключается в том, что оно было подписано не конкретным офицером, а «пресс-службой провинциальной полиции Пхукета». Причем сперва сообщение появилось на странице центрального отдела полиции, а уже потом на странице полиции Патонга, которую, собственно, и обвиняли в бездействии. Вместо этого в текст был добавлен призыв к гражданам информировать полицейских о замеченных противоправных деяниях (что, собственно, как раз и произошло в данной ситуации).

«В подобных случаях действия подозреваемого могут негативно сказаться на имидже туризма в стране, также законом предусмотрено уголовное наказание [видимо, за наркоторговлю]. Поэтому мы хотим обратиться к нашим братьям и сестрам: если у вас есть информация [о правонарушении] или вы стали свидетелем подобных действий, пожалуйста, сообщите в полицию или профильное ведомство, чтобы они могли расследовать дело, произвести арест и решительно привлечь [виновного] к ответственности по закону», – говорится в заявлении провинциальной полиции Пхукета.

Дополнительная странность касается «криминальной биографии» арестованного фигуранта видео. В полицейском заявлении указывается, что господин Киттипонг ранее привлекался к ответственности за наркотики в своей родной провинции Накхон-Сри-Тхаммарат, где его трижды арестовывали по соответствующим статьям.

Полиция сообщила о случаях в Накхон-Сри-Тхаммарате, однако не упомянула, что этот же господин Киттипонг – Киттипонг «Бэнк» Чантхавонг, 25-летний уроженец Накхон-Сри-Тхаммарата – в апреле этого года арестовывался непосредственно полицией Патонга за запугивание туристов пистолетом, заряженным холостыми патронами.

При этом в том случае меры также были приняты только после жалоб со стороны, и полиция так и не сообщила, какие меры были применены к господину Киттипонгу.

В этот раз пользователи соцсетей в комментариях под субботней (17 сентября) публикацией на странице Hot Jung вновь обвинили полицию Патонга в том, что она знает о деятельности Киттипонга, но игнорирует информацию и не принимает никаких мер.