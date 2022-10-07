Наркотики и буйный характер. Что известно о полицейском, убившем 37 человек в Таиланде

Бывший капрал полиции Панья Кхамраб, убивший 37 человек (включая более 20 детей) в детском саду в провинции Нонг-Буа-Лампху злоупотреблял наркотиками, имел буйный характер, нарушал дисциплину на службе и правопорядок вне ее, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на результаты полицейского расследования.

Новости Пхукета

7 Октября 2022, 12:11 AM

Место трагедии в Нонг-Буа-Лампху. Фото: AFP / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, после трагедии в Нонг-Буа-Лампху было установлено, что у капрала Кхамраба «были эпизоды наркотической зависимости и буйный характер».

«Коллеги по полиции, как сообщается, избегали его. Также у него было несколько случаев проблем с субординаций, включая нападение на другого полицейского, который попытался применить к нему меры», – отмечает газета.

В качестве примеров «других проявлений характера» издание приводит стрельбу в пьяном виде, угрозы огнестрельным оружием в адрес банковского работника и убийство «собаки гражданского лица» из огнестрельного оружия. Одна из знавших стрелка жительниц Нонг-Буа-Лампху добавила в беседе с агентством AFP, что полицейский «был хорошо известен как наркозависимый».

Несмотря на это, капрал Кхамраб продолжал служить в полиции до июня 2022 года, когда его уволили из правоохранительных органов в связи с делом о хранении метамфетамина, возбужденном в январе. Июньский приказ об увольнении был оформлен как действительный с момента январского задержания капрала (у него нашли одну таблетку наркотика).

Более того, у мужчины осталось личное оружие, «которое он легально приобрел и которым владел в частном порядке», о чем заявил глава полиции Таиланда генерал Дамрронгсак Киттипрапат. Именно из этого пистолета SIG Sauer P365 он стрелял по детям и взрослым в детском саду.

Как пишет Bangkok Post (в том числе со ссылкой на генерала Киттипрапата) утром 5 октября капрала Кхамраба вызывали в суд в связи с обвинениями в хранении наркотиков. Также он должен был появиться в суде и на следующий день.

Мать капрала заявила, что ее сын после поездки в суд выглядел находящемся в стрессе, а потом принял некую таблетку, после чего у нее сложилось впечатление, что у того появилась паранойя.

В районе полудня бывший капрал приехал в детский сад, где начал стрелять по воспитателям и детям из пистолета и наносить им удары ножом для рубки мяса.

В одной из публикаций Bangkok Post указывает, что мужчина хотел найти своего сына, но не нашел и потерял самоконтроль. В другой статье газета приводит показания сотрудницы, которая заявила, что капрал начал стрелять сразу, как только зашел на территорию заведения.

«Он был безумен и атаковал с ножом и пистолетом всех, кого встречал на пути», – заявил генерал Киттипрапат.

Из детского сада бывший капрал поехал домой, где убил жену и сына. Затем, когда здание окружила полиция, покончил с собой.

В последней статье на вечер 5 октября Bangkok Post сообщает о 37 убитых, включая 22 детей, а также о 10 раненых.

Премьер-министр Прают Чан-Оча отдал начальнику полиции распоряжение «ускорить расследование» и заявил, что приедет в Нонг-Буа-Лампху 6 октября.

«Этого не должно было случиться. Этого абсолютно никак не должно было случиться», – заявил генерал Чан-Оча.