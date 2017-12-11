Наркокурьер устроил полицейским квест в Чалонге

Двое капралов полиции Чалонга выследили наркоторговца который на протяжении 10 км пытался оторваться от них на мотоцикле, петляя по улицам.

11 Декабря 2017 16:36:08

Около полудня 9 декабря полиция задержала 37-летнего наркоторговца с партией метамфетамина. Арест был произведен в одном из домов на улице Soi Hoisang, где мужчина прятался от полицейских. Задержанным оказался некто Пайрат Ясо из провинции Сураттхани. В ходе обыска полиция обнаружила у него 3 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (яба) и около 50 г наркотика в кристаллической форме.

Погоня за Пайратом началась на Soi Thanuthep. Находившийся за рулем скутера Honda Nova наркоторговец заметил полицейский патруль и запаниковал, чем привлек внимание. Патрульные – капралы Саккарин Чуйоунг и Ратикорн Джанйонг – потребовали, чтобы мужчина остановился, но тот вместо этого решил попробовать оторваться.

Как рассказал шеф полиции Чалонга полковник Прачум Рыамтонг, капралы преследовали Пайрата на протяжении 10 км: по Soi Thanuthep он направился на Chao Fa East Rd., оттуда продолжил путь на север, затем повернул налево на Luang Pho Chaem Rd., добрался до Chao Fa West Rd., продолжил путь по этому шоссе, а потом свернул в переулок Soi Yod Sanae 2.

На каком-то этапе Пайрату удалось оторваться от полицейских, но те не прекратили поиски и в итоге обнаружили его мотоцикл перед одним из домов в переулке Soi Hoisang. Патрульные вызвали подмогу, после чего вошли в здание и задержали Пайрата, прятавшегося внутри.

Мужчине были предъявлены обвинения в хранении наркотиков первой категории с целью продажи. На допросе он признался, что столкнулся с полицейским патрулем сразу после того, как получил груз наркотиков. Сейчас полиция пытается выйти на «партнеров» Пайрата по криминальному бизнесу.