The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Наркокурьер устроил полицейским квест в Чалонге

Двое капралов полиции Чалонга выследили наркоторговца который на протяжении 10 км пытался оторваться от них на мотоцикле, петляя по улицам.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Декабря 2017 16:36:08

Около полудня 9 декабря полиция задержала 37-летнего наркоторговца с партией метамфетамина. Арест был произведен в одном из домов на улице Soi Hoisang, где мужчина прятался от полицейских. Задержанным оказался некто Пайрат Ясо из провинции Сураттхани. В ходе обыска полиция обнаружила у него 3 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (яба) и около 50 г наркотика в кристаллической форме.

Погоня за Пайратом началась на Soi Thanuthep. Находившийся за рулем скутера Honda Nova наркоторговец заметил полицейский патруль и запаниковал, чем привлек внимание. Патрульные – капралы Саккарин Чуйоунг и Ратикорн Джанйонг – потребовали, чтобы мужчина остановился, но тот вместо этого решил попробовать оторваться.

Как рассказал шеф полиции Чалонга полковник Прачум Рыамтонг, капралы преследовали Пайрата на протяжении 10 км: по Soi Thanuthep он направился на Chao Fa East Rd., оттуда продолжил путь на север, затем повернул налево на Luang Pho Chaem Rd., добрался до Chao Fa West Rd.,  продолжил путь по этому шоссе, а потом свернул в переулок Soi Yod Sanae 2.

На каком-то этапе Пайрату удалось оторваться от полицейских, но те не прекратили поиски и в итоге обнаружили его мотоцикл перед одним из домов в переулке Soi Hoisang. Патрульные вызвали подмогу, после чего вошли в здание и задержали Пайрата, прятавшегося внутри.

Мужчине были предъявлены обвинения в хранении наркотиков первой категории с целью продажи. На допросе он признался, что столкнулся с полицейским патрулем сразу после того, как получил груз наркотиков. Сейчас полиция пытается выйти на «партнеров» Пайрата по криминальному бизнесу.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Четверо байкеров Hells Angels задержаны в Паттайе
Четверо байкеров Hells Angels задержаны в Паттайе
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Bollywood: Индийская кухня по-домашнему
Bollywood: Индийская кухня по-домашнему
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.