Наркодилера с крупной партией метамфетамина задержали в Кату

Рутинная проверка транспорта на Soi Bang Thong привела к аресту наркоторговца, имевшего при себе более 1400 таблеток метамфетамина (яба) и свыше 100 г наркотика в кристаллической форме (я-айс).

4 Июля 2018 14:16:11

Полиция Кату задержала 37-летнего Нипона Дуангчу в ходе рутинной проверки транспорта на Soi Bang Thong. Как сообщили местные полицейские, остановленный на чекпоинте мужчина повел себя странно, и правоохранители приняли решение досмотреть его вещи.

В сумке Нипона Дуангчу полицейские обнаружили расфасованные в несколько пластиковых пакетов 1427 таблеток метамфетамина и 102,09 г наркотика в кристаллической форме. Также у мужчины были найдены два пистолетных патрона калибра 9 мм.

На допросе задержанный рассказал, что приобрел наркотики у поставщика по имени Бангва, у которого до этого неоднократно покупал товар для распространения. Эту покупку, как и предыдущие он совершил по телефону, после чего забрал груз из заранее оговоренного места у магазина Big C и перевел деньги при помощи мобильного телефона.

По словам Нипона Дуангчу, его поставщик продавал таблетки по цене в 50 бат за штуку, а кристаллический метамфетамин – по 1000 бат за 1 г. Всего Нипон в последний раз купил 2000 таблеток и 100 г кристаллического метамфетамина, но часть таблеток до ареста успел продать.

Задержанному были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и в незаконном хранении боеприпасов.

Полиция Кату сообщила, что на том же чекпоинте позже был задержан 35-летний Крайсорн Сривилай, у которого было обнаружено 0,240 г кристаллического метамфетамина.