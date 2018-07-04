The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Наркодилера с крупной партией метамфетамина задержали в Кату

Рутинная проверка транспорта на Soi Bang Thong привела к аресту наркоторговца, имевшего при себе более 1400 таблеток метамфетамина (яба) и свыше 100 г наркотика в кристаллической форме (я-айс).

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июля 2018 14:16:11

Полиция Кату задержала 37-летнего Нипона Дуангчу в ходе рутинной проверки транспорта на Soi Bang Thong. Как сообщили местные полицейские, остановленный на чекпоинте мужчина повел себя странно, и правоохранители приняли решение досмотреть его вещи.

В сумке Нипона Дуангчу полицейские обнаружили расфасованные в несколько пластиковых пакетов 1427 таблеток метамфетамина и 102,09 г наркотика в кристаллической форме. Также у мужчины были найдены два пистолетных патрона калибра 9 мм.

На допросе задержанный рассказал, что приобрел наркотики у поставщика по имени Бангва, у которого до этого неоднократно покупал товар для распространения. Эту покупку, как и предыдущие он совершил по телефону, после чего забрал груз из заранее оговоренного места у магазина Big C и перевел деньги при помощи мобильного телефона.

По словам Нипона Дуангчу, его поставщик продавал таблетки по цене в 50 бат за штуку, а кристаллический метамфетамин – по 1000 бат за 1 г. Всего Нипон в последний раз купил 2000 таблеток и 100 г кристаллического метамфетамина, но часть таблеток до ареста успел продать.

Задержанному были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и в незаконном хранении боеприпасов.

Полиция Кату сообщила, что на том же чекпоинте позже был задержан 35-летний Крайсорн Сривилай, у которого было обнаружено 0,240 г кристаллического метамфетамина.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля
Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.