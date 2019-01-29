Напавших на ребенка собак проверят на бешество

Сотрудники Управления животноводства провинции Пханг-Нга нашли, поймали и изолировали четырех собак, напавших на ребенка 27 января.

Таньялак Сакут

29 Января 2019, 12:58 PM

Фото: Phang Nga PR Department

Как заявил на совещании губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, специалистам из провинции Пханг-Нга удалось найти и поймать четырех собак, напавших на ребенка 27 января. Проверка на бешенство займет от недели до двух. Если собаки окажутся здоровыми, их стерилизуют и отправят в один из обычных собачьих приютов. Фотографии пойманных собак также опубликовала служба связей с общественностью администрации Пханг-Нга.

О каких-либо долгосрочных планах по решению проблемы власти провинции Пханг-Нга еще не объявили, но на Пхукете уже была анонсирована кампания по отлову агрессивных бродячих собак и вакцинации против бешенства. А начать пхукетский офис Управления животноводства планирует с подсчета их численности.

«Мы получили распоряжение изучить численность бродячих собак и кошек на Пхукете. Этот процесс стартует в феврале. Затем мы составим сводный отчет о численности таких животных в каждом районе и в марте приступим к массовой вакцинации против бешества», – заявил глава Управления животноводста Манат Тхеппарат.

«Также мы займемся поиском агрессивных собак на острове, которые будут отловлены и помещены в собачий приют в Таиланде, где сейчас уже содержатся 700 собак», – добавил он. Сообщения об агрессивных собаках принимаются по телефону 076–216934.

Состояние семилетнего Ди Макса, госпитализированного после нападения бродячих собак, тем временем «значительно улучшилось». Об этом заявил глава больницы Vachira Hospital Phuket Вирасак Лаутонгкум. По его словам, мальчика могут выписать до конца этой недели.

При этом доктор Лаутонгкум пояснил, что ребенку пришлось провести переливание крови. Кроме того, Ди Макс до сих пор находится подключенным к аппаратуре поддержки дыхания. Для страховки ребенку также ввели препараты против бешенства.