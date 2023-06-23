Находившийся в международном розыске испанец арестован на Пхукете

Иммиграционное бюро Пхукета сообщило об аресте гражданина Испании, находившегося в красном списке Интерпола. Мужчину, объявленного в розыск по делу о мошенничестве, арестовали вечером 22 июня в зале прибытий международного терминала аэропорта Пхукета.

Новости Пхукета

23 Июня 2023, 02:12 PM

Находившийся в международном розыске испанец был арестован в пхукетском аэропорту вечером 22 июня. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Находившийся в международном розыске гражданин Испании была арестован в 21:15, сообщил пхукетский офис Иммиграционного бюро. Ведомство не раскрыло никакой информации ни о личности испанца, ни о том, из какой страны о прибыл (если предположить, что мужчину арестовали по прибытию).

Согласно данным FlightRadar24, в интервале между 19:00 и 21:00 вечера 22 июня аэропорт Пхукета принял семь рейсов из-за рубежа. Пункты отправления включали Дубай, Мельбурн, Сингапур и Куала-Лумпур.

Подозреваемый попал в красный список Интерпола по инициативе испанских властей, разыскивающих его за серийное мошенничество. В аресте принимали участие сотрудники Центрального бюро расследований (CIB) Королевской полиции Таиланда.

МИД России неоднократно приводил Таиланд в качестве примера страны, практикующей аресты иностранцев и выдачу их правоохранителям других государств, в частности – выдачу россиян следователям из США (кейс Виктора Бута).

В связи с этим дипмломатическое ведомство уже не менее 10 лет рекомендует российским гражданам учитывать возможные последствия выезда за границу, если у человека есть основания полагать, что он может быть объектом интереса правоохранительных органов США или другой страны.

«Настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие «особого интереса» к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США», – говорится в напоминании от 2021 года.

С этого года договор об экстрации есть у Бангкока и с Москвой, что позволяет России требовать у Таиланда экстрадиции лиц, интересующих российское правосудие. Это относится не только к россиянам, но и к гражданам других государств.