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Награда ESU нашла оратора из BISP

В среду, 7 ноября, в коллекцию наград учащихся British International School Phuket (BISP) добавился очередной трофей. В этот день Пхукет посетил заместитель министра образования Таиланда Удом Качинторн, вручивший старшекласснику Тханадону «Альберту» Тантивиту заслуженную награду, завоеванную в ораторском конкурсе организации English Speaking Union.

Новости Пхукета

5 Декабря 2018 09:00:00

Тханадон Тантивит получил награду за достижения в конкурсе ораторов ESU. Фото: BISP
Тханадон Тантивит получил награду за достижения в конкурсе ораторов ESU. Фото: BISP

Торжественная церемония 7 ноября стала для Альберта итогом путешествия, продолжавшегося 11 месяцев. Причем путешествия не только в переносном, но и в самом прямом смысле.

Проходивший в 38-й раз конкурс ораторов ESU собрал более 600 тыс. участников из 50 стран мира. Сперва в участвовавших странах прошли региональные этапы конкурса, затем – национальные финалы. Англоговорящие школьники выступали перед компетентными жюри с заранее подготовленными речами на заданные темы и с экспромтами, на подготовку которых давались считанные минуты. Также регламент предусматривал сессию вопросов от членов жюри.

Победителем национального финала в Таиланде стал представитель BISP Тханадон Тантивит, который затем отправился защищать честь страны и школы на международном финале в Лондоне.

«Судьи были особенно впечатлены знаниями Альберта в глобальной проблематике и тем, как он сочетал в своих выступления фактическую информацию и свои собственные взгляды на заданные темы. Было невероятно наблюдать его развитие как личности и оратора за прошедший год, и мы очень гордимся его достижениями», – заявила госпожа Лейка Берли, готовившая старшеклассника к конкурсу.

«У многих может вызвать холодок в спине мысль о том, чтобы выйти к большой аудитории, встать перед коллегией судей и выступить с речью. Однако для меня международной ораторский конкурс стал одним из лучших опытов в жизни. Это путешествие позволило мне побывать в новом уголке мира и встретиться со многими удивительными людьми: от Ее Королевского Высочества Принцессы Анны до члена драматического общества, работающих в шекспировском театре «Глобус». Получить шанс поработать, познакомиться и принять участие в дискуссиях с бывшими участниками конкурса и экспертами в сфере публичных выступлений было большой честь и очень сильным ощущением», – заявил после получения награды Альберт.

«Отъезд и Дартмут-Хауса и возвращение на Пхукет чувствовались как конец волшебного приключения, которое длилось 11 месяцев, но останется со мной навсегда. Я не ожидал, что встретить таких удивительных людей, получу столь невероятный опыт, а сам конкурс будет полон событий, которые станут самыми запоминающими моментами на всю мою жизнь», – добавил он.

 

Больше узнать о British International School, Phuket (BISP) можно на сайте www.bisphuket.ac.th

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