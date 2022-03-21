Надо больше: Состоявшееся смягчение правил въезда не впечатлило бизнес

Туристический бизнес Таиланда сдержанно встретил решение властей страны об отмене с 1 апреля обязательного ПЦР-тестирования туристов перед посещением Королевства. В отрасли доминирует мнение, что сам по себе шаг позитивный, но одного лишь его недостаточно, чтобы вывести рынок из кризиса, продолжающегося уже более двух лет.

Новости Пхукета

22 Марта 2022, 09:00 AM

Бизнес призывает продолжать смягчение условий въезда в Таиланд. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bankok Post

Решение об отмене требования о обязательном отрицательном анализе на коронавирус перед вылетом было принято на заседании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) в пятницу, 18 марта. При этом центр сохранил все прочие требования, такие как два теста после прибытия (ПЦР по прилету и АТК на пятый день), обязательная страховка, регистрация на Thailand Pass. Дальнейшие смягчения ожидаются по мере движения страны к признанию нового коронавируса эндемичным заболеванием.

Только этого мало

Президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Мариса Сукосон Нунбхакди прямо заявила, что сделанного послабления не будет достаточным для того, чтобы привлечь в Королевство путешественников, у которых сейчас есть возможности полететь в места с менее жесткими требованиями к въезжающим, пишет Bangkok Post. Хотя запросы на отдых из-за рубежа приходят.

«В дополнение к запросам из западных стран начали поступать запросы из Южной Кореи, Индии и Сингапура. Однако путешественники не демонстрируют охоты бронировать поездки в Таиланд, поскольку у нас действуют более строгие требования, чем в других странах», – заявила госпожа Сукосон Нунбхакди.

По словам президента РТА, путешественники сейчас при выборе места отдыха обращают далеко не последнее внимание на правила въезда. Кроме того, памятна и история с приостановкой и возобновлением программы Test & Go. Если на старте прибытия показывали рост, то после перезапуска этого уже не произошло. Сейчас же прогнозы ухудшает постоянный рост конкуренции со стороны соседей.

В том же ключе высказался и генеральный директор Thai AirAsia Сантисук Клонгчайя. С одной стороны, он приветствовал отмену предполетных тестов на коронавирус и назвал этот шаг хорошей возможностью стимулирования зарубежного рынка за счет сокращения требуемых для въезда процедур и расходов (для Thai AirAsia это актуально на фоне восстановления сети региональных маршрутов). С другой стороны, господин Клонгчайя тоже заявил, что CCSA следует как можно быстрее пойти дальше – отменить ПЦР по прибытию с обязательной первой ночью в отеле и ограничиться простым экспресс-тестом на антитела (АТК).

В свою очередь, Федерация экономических отраслей Таиланда (FTI) по-прежнему настаивает на еще более радикальном шаге – полноценном открытии границ. В FTI полагают, что власти должны свернуть программу Test & Go со всеми ее требованиями, а также отменить карантин ради спасения турбизнеса и экономики в целом.

«Мы не согласны с правительством, которое все еще требует этих обязательных мер, тогда как многие другие страны уже значительно смягчили правила поездок», – заявил председатель FTI Супант Монгконсутхри.

По его словам, обилие требований ограничений – это достаточно веский повод для отказа от поездки как туристом, так и «инвестором».

«Все выглядит так, словно правительство усложняет процесс. Таиланд должен был открыться в ноябре прошлого года, но иностранцы так и не получили возможность свободно посещать страну», – констатирует текущее положение дел господин Монгконсутхри.

До этого председатель FTI предлагал открыть свободный въезд в Таиланд для всех туристов, получивших две дозы вакцины от коронавируса. Господин Монгконсутхри говорил, что предъявление «паспортов вакцинации» по прилету – это достаточно. При этом он не указывал, что делать, к примеру, если из самолета вышел человек без такого документа.

Председатель Торговой палаты Таиланда (ТСС) Санан Ангубонкун также придерживается точки зрения, что свободный въезд – лучшая политика. Thailand Pass и Test & Go, по его словам, должны быть отменены. Вопросы въезда можно возложить на авиакомпании, потому что число зараженных среди туристов все равно очень низкое.

«Промедление приведет к упущенным возможностям. Иностранные туристы уже сейчас хотя в Таиланд», – заявил господин Ангубонкун.

До июля далеко

Согласно плану властей, правила въезда в страну должны постепенно смягчаться параллельно с движением в направлении признания коронавируса эндемичной болезнью, что может произойти в июле. Однако бизнес подчеркивает, что речь идет о целых четырех месяцах, а бизнес уже и так давным-давно балансирует на грани выживания.

Как указал президент Туристического совета Таиланда (ТСТ) Чамнан Срисават, реагировать на спрос нужно прямо сейчас – иначе это сделают конкуренты.

«Когда речь только зашла об открытии, Таиланд был среди пионеров, но сейчас страна рискует стать последней открывшейся полностью, что означает потери», – заявил господин Срисават.

По его словам, открытие к Сонгкрану – было бы отличным новогодним подарком для туристического бизнеса и всех занятых в этой сфере людей. Экономические угрозы волную туристический бизнес больше, чем пандемия сама по себе, тем более, что именно среди туристов число зараженных мизерное. На отрезке между мартом и началом июля общие показатели выявляемых случаев могут колебаться в ту или иную сторону, но открываться нужно сейчас. Причин для того, чтобы тянуть время и продолжать ослаблять экономику, нет.

Господин Срисават заявил, что частный сектор хотел бы видеть со стороны правительства четкий и последовательный план действий, на основе которого бизнес мог бы осуществлять собственное стратегическое планирование. ТСТ «более чем готов» продвигать Таиланд международным партнерам, как только страна будет открыта, добавил он.

Глава ТСА Мариса Сукосон Нунбхакди также не в восторге от идеи, что тайскому турбизнесу придется ждать до июля, тогда как другие страны открывают границы уже сейчас. Отрасль уже вложилась в подготовку к приему иностранцев, но количество прибытий по-прежнему ниже прогнозов бизнеса.

«Поддержание работы бизнеса и занятости персонала – непростая задача на фоне того, что спрос не демонстрирует значительного роста, если сравнивать с прошлогодним первым этапом открытия», – заявила госпожа Сукосон Нубхакди.

По словам главы ТНА, отменять Test & Go и переходить к более свободному въезду нужно до объявления коронавируса эндемичной болезнью. Параллельно властям нужно продолжать работать над вакцинацией людей из группы риска, чтобы тайцы не сомневались в том, что жить с вирусом вокруг – возможно. По словам госпожи Сукосон Нубхакди, это поможет изменить отношение тайцев к идее приема туристов в больших количествах.

Тезис о необходимости открытия до июля поддержал и господин Ангубонкун из ТСС. По его словам, признать коронавирус эндемичным можно и раньше – это должно быть сделано «до середины текущего года». Он добавил, что многие европейские страны уже ослабили ограничения даже несмотря на высокое число ежедневных заражений, поскольку господствующий сейчас штамм «омикрон» менее опасен, нежели «дельта».

Также господин Ангубонкун заявил, что Вьетнам объявил COVID-19 эндемичным заболеванием раньше, чем планировалось, поскольку решил не упускать возможность экономического восстановления за счет туризма.

На меньшую угрозу господствующего сейчас штамма обратил внимание и председатель FTI Супант Монгконсутхри. Как раз на фоне этого, по его словам, многие страны пошли на серьезное снижение числа и строгости защитных мер.

«Таиланд должен последовать примеру этих стран. Правительству надо объяснять людям природу этой болезни для формирования общественного доверия», – заявил он.

По словам господина Монгконсутхри, над экономикой нависла новая угроза в лице последствий событий на Украине, так что важность оживления туризма стала еще больше. Нужно привлекать туристов, проводить выставки и деловые мероприятия, стимулировать оживление бизнеса. Изменение правил игры проблемой уже не станет.

«Люди колоссально изменили образ жизни с момента появления вируса в конце 2019 года. Новая корректировка проблемой не будет», – заявил господин Монгконсутхри.