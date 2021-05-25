Нацпарки Андаманского моря метят во всемирное наследие

Андаманское побережье Таиланда знаменито по всему миру своими пляжами и живописными островами. Однако для многих станет сюрпризом тот факт, что ни один из морских национальных парков этого региона (да и всей страны) не имеет статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новости Пхукета

26 Мая 2021, 09:00 AM

В список ЮНЕСКО могут попасть сразу несколько нацпарков Андаманского моря. Фото: Akhradej Suntornsnoh / Flickr

Впрочем, прямо сейчас власти Королевства ведут работу над тем, чтобы эту ситуацию изменить. Как сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (NNT), в качестве объекта всемирного наследия страна планируется номинировать «охраняемые акватории Андаманского региона». Получение ими особого статуса должно и подстегнуть туризм после окончания пандемии, а также позволить жителям соответствующих провинций заслуженно гордиться красотами своей природы и заботиться о них. Кроме того, NNT отмечает, что данный шаг соответствует национальной стратегии реформ в сфере природных ресурсов и окружающей среды.

Таиланд намерен подать заявлку на включение достопримечательностей Андаманского моря в предварительный список объектов всемирного наследия на 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая должна пройти с 16 по 31 июля этого года. Именно этот комитет обладает исключительным правом присвоения тем или иным местам статуса объекта всемирного наследия.

Решение принять попытку было принято в ходе онлайн-встречи тайского национального Комитета по конвенции всемирного наследия во главе с вице-премьером Правитом Вонгсуваном. Также участие в совещании принимали министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча и министр культуры Иттипон Кхунплым.

О том, что Таиланд намерен добиваться особого статуса для нацпарков Андаманского моря стало известно в декабре прошлого года, когда на Пхукете состоялось заседение местного комитета по охраняемым территориям. Встреча прошла в штаб квартире парка Sirinath, который среди прочих объектов предполагалось включить в тайский предварительный список объектов всемирного наследия. Также речь шла о подаче заявок на присвоение этого статуса паркам Moo Koh Ranong National Park и Laem Son National Park в Ранонге и паркам Moo Koh Surin National Park, Moo Koh Similan National Park и Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park в провинции Пханг-Нга.

Об объединении шести объектов в «охраняемые акватории Андаманского региона» не говорилось, но такой шаг может позволить Таиланду обойти одно из ограничений Комитета по всемирному наследию. Согласно регламенту ЮНЕСКО, страна может номинировать не более двух объектов в год, поэтому подать заявку сразу на шесть отдельных парков было бы невозможно.

Для включения в список всемирного наследия (в категории природных объектов) место должно отвечать одному из четырех критериев:

1. Представлять собой природный феномен или пространство исключительной природной красоты и эстетической важности.

2. Являться выдающимся образцом главных этапов истории Земли, в том числе памятником прошлого, символом происходящих геологических процессов в развитии рельефа или символом геоморфологических или физико-географических особенностей.

3. Быть выдающимся образцом происходящих экологических или биологических процессов в эволюции и развитии земных, пресноводных, береговых и морских экосистем и растительных и животных сообществ.

4. Включать в себя наиболее важную или значительную естественную среду обитания для сохранения в ней биологического многообразия, в том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности с точки зрения науки и охраны.

Сейчас из природных объектов Таиланда статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО имеют комплекс природных заказников Thungyai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries (два природных заказника на территории трех провинций) и лесной комплекс Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex (пять охраняемых объектов на территории сразу шести провинций). Таким образом объединение национальных парков Андаманского побережья в один объект всемирного наследия укладывается в логику и тайской стороны, и ЮНЕСКО.