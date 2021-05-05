Нацпарк на островах Пхи-Пхи временно закрыт

Национальный парк Hat Noppharat Thara - Mu Koh Phi Phi, на территории которого находятся множественные достопримечательности, закрыт с 5 мая на 13 дней для борьбы с распространением COVID-19, заявил глава парка Прают Понгпхан.

Новости Пхукета

5 Мая 2021, 03:11 PM

Фото: ТАТ

«Число зараженных растет во многих местах, включая провинцию Краби. Анализ эпидемиологической обстановка позволил установить, что основным кластером являются развлекательные заведения, собирающие множество людей в зонах высокого риска. Необходимость взять под контроль масштаб распространения вируса дает руководстве парка принять требуемые меры в зоне своей ответственности», – пояснил господин Понгпхан.

Таким образом на территории парка Noppharat Thara - Mu Koh Phi Phi с 5 по 18 закрыты все туристические достопримечательности, прекращены все виды рекреационной активности и запрещено размещение с ночевкой.

«В то же время сотрудники нацпарка работают в обычном режиме. Люди могут посещать офис национального парка по тем или иным вопросам ежедневно. Однако все должны строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности», – добавил гсоподин Понгпхан.

Также с офисом нацпарка можно связаться по телефонам 075-661145 и 075-656150, а также по электронной почте phiphi_np@hotmail.com.

В 22 апреля 2021 года в целях безопасности были закрыты 72 из 155 национальных парков Таиланда. В 25 из 83 открытых были введены определенные ограничения. Об этом ранее сообщало Туристическое управление Таиланда (ТАТ),

В частности, принятые меры затронули парки Mu Ko Similan, Mu Ko Surin и Phang Nga National Park.

«Ограничения могут быть сняты без предварительного уведомления, так что путешественникам рекомендуется регулярно проверять сайт Управления нацпарков, где опубликован соответствующий список, либо заходить на страницу National Parks of Thailand в Facebook», – отметило TAT.