Национальные парки получили новогодние инструкции

Новогодние каникулы не за горами, причем в этот раз они будут продолжительнее, чем обычно. С уверенностью можно сказать, что множество людей воспользуется праздниками не только для того, чтобы полежать на диване, но и посетить национальные парки страны, которых в Королевстве насчитывается более 150.

Bangkok Post

7 Декабря 2019, 09:00 AM

Национальный парк Khao Sam Roi Yot. Фото: Mojografi

В преддверии сезона глава Департамента национальных парков (DNP) Тханья Нетитхаммакун собрал руководителей парков на совещание, в ходе которого озвучил инструкции для них. И о некоторых из инструкций стоит знать и широкой публике.

1. Как заявил глава DNP, в последний день этого года и в первый день следующего посещение нацпарков будет бесплатным для граждан Таиланда. Как известно, стоимость входных билетов варьируется от парка к парку, но в любом случае желающие отдохнуть на природе в компании друзей и родных смогут сэкономить некоторую сумму в батах и потратить эти деньги на что-то еще.

2. Руководителям нацпарков напомнили, что шумные или пьяные посетители не должны мешать отдыху других людей в заслуженные выходные дни. Жалоба на подобных гостей может грозить руководителю парка серьезными проблемами, так что не удивляйтесь, если сотрудники нацпарков в Новый год будут более жестко следить за соблюдением правил поведения гостями.

3. С 1 января использование одноразовых пластиковых вещей и изделий из полистирола в национальных парков будет запрещено в целях минимизация объема оставляемых туристами отходов, не разлагающихся естественным путем. К тому же такой мусор может стать причиной гибели обитающих в парках представителей тропической фауны. Ответственные посетители могут отказаться от одноразового пластика и до вступления официального запрета в силу.

Добавим, что сейчас практически у всех парков есть страницы в Facebook, где можно найти различную полезную информацию и задать вопрос через личные сообщения. Также своя страница есть и у самого DNP. Там среди прочего можно похвалить посещенный парк или напротив оставить жалобу.

Понгпет Меклой, Bangkok Post