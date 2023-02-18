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Начальник туристической полиции Таиланда посетил Пхукет

Глава всей туристической полиции Таиланда генерал-лейтенант Сукхун Проммайон нанес визит в пхукетский офис ведомства и проинспектировал его работу.

Новости Пхукета

18 Февраля 2023, 03:49 PM
Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в штабе турполиции Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Столичного генерала на Пхукете встречали подполковники Эккачай Сири, Пхисит Савадихаворн, Питтая Тхепмыанг и Ванни Нонгват руководящие локальными подразделениями турполиции. Также в полицейском участке в Пхукет-Тауне собрались и рядовые сотрудники ведомства, занимающиеся разной работой – от следователей до членов группы велосипедного патрулирования.

«Командующий туристической полицией Таиланда отдал сотрудникам полиции распоряжения касательно несения службы. Поскольку Пхукет относится к основным туристическим направлением в стране, ему приходится принимать большое число туристов. В связи с этим сотрудники полиции должны быть всегда готовы позаботиться о безопасности гостей острова», – отметила турполиция Пхукета в публикации на Facebook.

В публикации не говорится, была ли инспекция плановой или связанной с последними резонансными событиями на острове, включая серию избиений туристов при разных обстоятельствах и проблемы, связанные с арендой туристами скутеров и несоблюдением ими правил ПДД и норм адекватного и приличного поведения на дорогах общего пользования.

В частности, только 17 февраля должен был проходить суд над тремя гражданами Таиланда и двумя туристами из Швеции в связи с дракой, вспыхнувшей на фоне претензий к их вождению. Согласно финальной версии, тайцы не пустили иностранцев на Бангла-Роуд, когда она уже перешла в пешеходный режим, а иностранцы ответили оскорбления. В изначальной же версии речь шла об уличных гонках между иностранцами, которые возмутили тайцев. Как бы то ни было, все закончилось инцидентом, нанесшим очередной удар по имиджу Пхукета.

Днем ранее, 16 февраля, полиции пришлось проводить экстренную беседу с охранниками ночных клубов в Патонге после того, как секьюрити избили туриста. В качестве виновника был вновь назван иностранец, но это не отменяет того факта, что охранники явно действовали за пределами своих полномочий. В частности, в интернет попало видео, на котором иностранец вырывается от охраны и пытает убежать, но внезапно появляющийся у него на пути секьюрити вовсе не пытается остановить мужчину, а просто отправляет его в нокаут ударом в лицо на противоходе. Затем иностранца бьют ногами подоспевшие другие секьюрити. 

Днем ранее, 15 февраля, в Патонге полиция наконец-то арестовала туриста из Франции, который на скутере сбил 10 числа местную женщину, переходившую дорогу. Мужчина уехал с места событий и не собирался сообщать в полицию о ДТП, виновником которого стал. Аналогичную тактику поведения выбрал и его пассажир, сидевший сзади в момент наезда на женщину.

В итоге на встрече с Министром туризма Пхипхатом Ратчакитпракарном 17 февраля местный бизнес включил соответствующий вопрос в список фундаментальных проблем, требующих срочного решения. Глава туристического ведомства заверил, что Минтуризма работает над этим вместе с турполицией и обычной провинциальной полицией. 

 

 

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