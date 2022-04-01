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NACC: Жалобы на коррупцию при госзакупках – от неопытности чиновников

Глава пхукетского офиса Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) заявил, что жалобы на нарушения при госзакупках – одни из самых частных среди получаемых ведомством. Объяснил он это недостатком опыта у госслужащих, занимающихся этими вещами. В целом же ситуация с коррупцией на Пхукете улучшается.

Новости Пхукета

1 Апреля 2022, 02:02 PM
Директор отделения NACC на Пхукете Суксан Прасара-Э. Фото: PR Phuket

Директор отделения NACC на Пхукете Суксан Прасара-Э. Фото: PR Phuket

Директор отделения NACC на Пхукете Суксан Прасара-Э сделал заявление в ходе совещания в старом здании администрации провинции 31 марта. Председательствовал на встрече губернатор Наронг Вунсиуе.

Господин Прасара-Э сообщил, что его ведомство проанализировало жалобы, полученные в 2020 фискальном году и может отметить, что самая большая доля сообщений касается земельных вопросов. На втором месте идут государственные закупки, на третьем – злоупотребление чиновников полномочиями и уклонение от исполнения должностных обязанностей.

Глава NACC на Пхукете не привел конкретных примеров жалоб, но по вопросу о нарушениях при госзакупках высказался в защиту чиновников.

«Причина некоторых из жалоб кроется в том, что сотрудники на должностях, связанны с госзакупками, не имеют знаний и опыта в сфере снабжения. Это приводит к несоблюдению прописанных в законе правил проведения закупок и управления государственными поставками без какого-либо злоумышленного намерения получить официальным лицом личную выгоду», – цитирует директора офиса PR-служба Пхукета.

Также господин Прасара-Э отметил, что зачастую нарушения происходят из-за того, что сотрудники просто молодые.

«Для решения проблемы жалоб на госзакупки пхукетский офис NACC провел тренировочные занятия с персоналом, чтобы дать им знания и научить предосторожностям при проведении госзакупок», – заявил глава NACC на Пхукете.

«После соответствующего обучения было отмечено, что знания у госслужащих повысились и тем самым коррупция уменьшилась», – добавил он.

Примечание: Это не первоапрельская шутка

 

 

 

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