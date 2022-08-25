На жителя Вичита напал мужчина с ребенком на мотоцикле

Полиция ищет подозреваемого, совершившего вооруженное нападение на жителя Вичита Киттисака Махипхана во второй половине дня 24 августа. В момент атаки нападавший был с ребенком, девочкой около девяти лет, сидевшей на его мотоцикле в качестве пассажирки.

Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина с ребенком напал на жителя Вичита во второй половине дня 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина с ребенком напал на жителя Вичита во второй половине дня 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина с ребенком напал на жителя Вичита во второй половине дня 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина с ребенком напал на жителя Вичита во второй половине дня 24 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии на Soi Muang Thong 5 в Вичите поступило в полицейский участок соответствующего района около 15:45 среды, 24 августа. Согласно данным предварительного расследования, подозреваемый, известный под прозвищем Никс, ехал по улице на мотоцикле с ребенком и увидел господина Махипхана у его таунхауса.

В настоящий момент неизвестно, была ли встреча случайной или Никс специально приехал к дому жертвы. Однако мотоциклист слез с байка и нанес господину Махипхану несколько ударов ножом. Один удар пришелся в левую руку потерпевшего, два других – в левую ногу.

Полиция также отметила, что входная дверь в доме господина Махипхана была выломана, а внутри царил беспорядок, указывающий на драку.

Полиция заверила, что проводит расследование и ищет Никса, которому, как считается, 31 год. Девочке-пассажирке около девяти лет. Сотрудники правоохранительных органов ничего не сказали о том, кем она ему приходится. Также «не подтвержден» мотив нападения.