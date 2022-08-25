На жителя Вичита напал мужчина с ребенком на мотоцикле

Сообщение о происшествии на Soi Muang Thong 5 в Вичите поступило в полицейский участок соответствующего района около 15:45 среды, 24 августа. Согласно данным предварительного расследования, подозреваемый, известный под прозвищем Никс, ехал по улице на мотоцикле с ребенком и увидел господина Махипхана у его таунхауса.
В настоящий момент неизвестно, была ли встреча случайной или Никс специально приехал к дому жертвы. Однако мотоциклист слез с байка и нанес господину Махипхану несколько ударов ножом. Один удар пришелся в левую руку потерпевшего, два других – в левую ногу.
Полиция также отметила, что входная дверь в доме господина Махипхана была выломана, а внутри царил беспорядок, указывающий на драку.
Полиция заверила, что проводит расследование и ищет Никса, которому, как считается, 31 год. Девочке-пассажирке около девяти лет. Сотрудники правоохранительных органов ничего не сказали о том, кем она ему приходится. Также «не подтвержден» мотив нападения.