На земле за 50 млрд бат у Лайана планируют парк

Власти Пхукета озвучили план по развитию территории у пляжей Лайан и Лейпанг на западном побережье Пхукета – там будет парк. В конце сентября 178 рай прибрежной земли были при помощи экскаваторов и волонтеров территориальной обороны «возвращены обществу» в соответствии с вердиктом Верховного суда от ноября 2017 года, а в начале ноября 2022 года там уже повторно ликвидировали возродившийся после сентябрьской зачистки пляжный бизнес в виде кафе и лежаков для туристов.

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Крокодилы Лейпанг и Лайан в 2017 и 2018 году соответственно. Фото: Департамент рыболовства на Пхукете

В ходе совещания в администрации провинции, прошедшего 7 ноября, вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван заявил, что первая высадка деревьев для озеленения прибрежной полосы должна начаться 15 ноября. План был озвучен на встрече рабочей группы, специально сформированной для «восстановления» земли, «возвращенной» в рамках вердикта Верховного суда. Речь идет об участке, стоимость которого приблизительно оценивается в 50 млрд бат. Во всяком случае такую цифру назвал 30 сентября глава Департамента специальных расследований (DSI) Трайярит Темхивонг.

В присутствии других высокопоставленных членов рабочей группы вице-губернатор Пинсуван заявил, что восстановление будет проводиться на 172 раях земли, поскольку некоторая территория из 178 рай не затронута [никаким бизнесом и стрлительством] или входит в состав нацпарка Сиринат (Sirinat National Park).

«Цель состоит в том, чтобы трансформировать ландшафт в парк на благо людей и туристов», – заявил вице-губернатор Пинсуван.

В начале ноября официальные лица как раз подтвердили делом, что понимают благо людей и туристов в сохранении пляжа пустым и свободным от какого-либо бизнеса. Раньше в этом контексте часто употреблялись слова «девственный» и «первозданный».

Вечером 2 ноября (в пятилетнюю годовщину вердикта Верховного суда) с Лайана убрали обнаруженные там лежаки и столики обслуживавших туристов пляжных кафе, поскольку оказывать услуги на общественной земле и зарабатывать за ее счет противозаконно.

Рейд проводили волонтеры территориальной обороны с огнестрельным оружием на поясах. За процессом наблюдали отдыхающие, включая женщин с детьми.

Выступая на совещании рабочей группы 7 ноября, глава административной организации тамбона (OrBorTor) Чернг-Талей Манот Пунчалад отметил, что его структура уже выделила 5 млн бат на стрижку травы и уход за деревьями.

«Мы ожидаем, что это местом станет одним из тех, ради посещения которых люди со всей страны и всего мира будут хотеть приехать на Пхукете, потому что здесь их ждут прекрасные пляжи протяженностью более 2 км. На прибрежной линии вскоре появятся скульптуры, а также парковка и туалеты для людей. Это место – национальное сокровище, о котором каждый должен заботиться», – добавил господин Пунчалад.

Пока что сокровище, впрочем, известно преимущественно многолетней земельной тяжбой (которую и разрешал верховный суд), бесконечной чередой «последних предупреждений», показательным сносом кафе и ресторанов в конце процесса и недавней повторной зачисткой на возвращенных территориях.

Также в честь пляжей Лейпанг и Лайан назвали двух крокодилов, которых с большим вниманием прессы ловили в 2017 и 2018 годах. Хищников в итоге поймали именно у двух указанных пляжей, но о дальнейшей судьбе животных известно мало. В частности, самца Лейпанга отдали (а самочку Лайан планировали отдать) в пхукетский зоопарк. Однако само это заведение не пережило коронавируса и закрылось во время пандемии без перспектив к возобновлению работы.