На защиту дороги 4031 от обвалов грунта потратят 71,32 млн бат

Госкорпорация Airports of Thailand (AoT) и администрация Пхукета подписали соглашение о проведении работ по защите трассы 4031 от обвалов грунта. Работы будут проведены на участке, идущем вдоль взлетно-посадочной полосы пхукетского аэропорта. Последний серьезный обвал грунта там произошел в 2016 году.

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Последний серьезный обвал грунта у ВПП пхукетского аэропорта произошел в 2016 году.Фото: Архив The Phuket News (2016 год)

Последний серьезный обвал грунта у ВПП пхукетского аэропорта произошел в 2016 году.Фото: Архив The Phuket News (2016 год)

Последний серьезный обвал грунта у ВПП пхукетского аэропорта произошел в 2016 году.Фото: Архив The Phuket News (2016 год)

Последний серьезный обвал грунта у ВПП пхукетского аэропорта произошел в 2016 году.Фото: Архив The Phuket News (2016 год)

Соглашение о взаимопонимании между AoT и пхукетской администрацией было подписано 23 сентября. Как сообщила PR-служба провинции, свои подписи под документом поставили губернатор Пхакапхонг Тавипатана и генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу. В роли свидетелей выступили представители Офиса казначейсктва, Департамента скоростных магистралей и Офиса управления провинцией.

Первая фаза проекта по защите дороги от обвалов грунта предусматривает укрепление уменьшение крутизна склона холма в районе взлетно-посадочной полосы. Для проведения соответствующих работ потребуется 32,97 млн бат.

Вторая фаза предусматривает расширение проезжей части до двух полос в каждом направлении и создание 1,5-метровой зоны безопасности у прилегающей к холму обочины. На эти работы потребуется 38,35 млн бат.

В сообщении PR-службы администрации Пхукета не указывается, когда должны начаться и завершиться работы.