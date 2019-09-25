На защиту дороги 4031 от обвалов грунта потратят 71,32 млн бат

Соглашение о взаимопонимании между AoT и пхукетской администрацией было подписано 23 сентября. Как сообщила PR-служба провинции, свои подписи под документом поставили губернатор Пхакапхонг Тавипатана и генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу. В роли свидетелей выступили представители Офиса казначейсктва, Департамента скоростных магистралей и Офиса управления провинцией.
Первая фаза проекта по защите дороги от обвалов грунта предусматривает укрепление уменьшение крутизна склона холма в районе взлетно-посадочной полосы. Для проведения соответствующих работ потребуется 32,97 млн бат.
Вторая фаза предусматривает расширение проезжей части до двух полос в каждом направлении и создание 1,5-метровой зоны безопасности у прилегающей к холму обочины. На эти работы потребуется 38,35 млн бат.
В сообщении PR-службы администрации Пхукета не указывается, когда должны начаться и завершиться работы.