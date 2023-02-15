На забеге в Камале разыграют поездку в Японию

Власти Камалы анонсировали благотворительный забег ради страны Run for Country, который должен пройти 18 февраля. Главным призом объявлена поездка на остров Хоккайдо в Японии.

Новости Пхукета

Организаторами мероприятия выступают административная организация тамбона Камала (OrBorTor) и находящийся в Камале комплекс Dr Ling’s Hang Out. Победителю обещают полностью оплаченный отдых в горнолыжной курортной зоне Китаномин на острове Хоккайдо, включая авиабилеты и проживание в мини-отеле Furano B&B. Также отличившихся участников ждут другие дополнительные призы, общая стоимость которых превышает 100 тыс. бат.

Стоимость участия в забеге – 300 бат (включая беговую футболку на память и напитки с закусками в день мероприятия). Штаб гонки будет находиться в Dr Ling’s Hang Out, начало – в 15:00. Информацию о маршруте найти в открытых источниках не удалось. Регистрация осуществляется через Google-форму по этой ссылке. Телефоны для справок – 094 996 9956 и 090-699-5459.

В качестве своей цели организаторы называют поддержку туризма и местной экономике в Камале, в частности, путем привлечения туристов. Впрочем, в плане распространения информации о самом мероприятия оргкомитет пока не преуспел (до мероприятия осталось три дня).

Часть собранных средств будет передана на строительство буддистского храма Wat Somsri, однако возводится он не на Пхукете, а в провинции Чайяпхум.