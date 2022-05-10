На юге Таиланда продолжаются наводнения из-за циклона в Бенгальском заливе

Деревни и сельскохозяйственные угодья на берегах реки У-Тапао (Кхлонг-У-Тапао) в округе Садао провинции Сонгкхла были затоплены в результате проливных дождей, обрушившихся на юг Таиланда в конце прошлой недели и в первый день нынешней.

Новости Пхукета

10 Мая 2022, 08:00 AM

На помощь жителям Садао были направлены военнослужащие пятого пехотного полка. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в четвертом, седьмом и восьмом мубанах тамбона Прик оказались затоплены поля, фруктовые сады и каучуковые плантации. В некоторых местах глубина воды 9 мая достигала 1 м.

На выручку жителям Садао были направлены военнослужащие пятого пехотного полка с лодками. Им была задача помочь пострадавшему населению перебраться на возвышенности и вывезти по мере сил имущество.

Официальные лица ожидают, что зона бедствия может увеличиться в размерах на фоне прогноза Метеорологического департамента Таиланда, специалисты которого обещают новые дожди сегодня и завтра.

8 мая Bangkok Post также сообщала о гибели бирманского рабочего в результате наводнения в провинции Сураттхане. Мужчина пытался проехать на мотоцикле по затопленному участку, но его байк повалило потоком. Унесенное водой тело нашли только через несколько часов.