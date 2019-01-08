На юге Таиланда продолжается ликвидация последствий шторма Пабук

Число жертв шторма Пабук в Таиланде выросло до шести человек. В той или иной мере затронуты стихией были 212 тыс. человек в 18 провинциях страны.

Новости Пхукета

8 Января 2019, 12:32 PM

Основной удар шторма приняла провинция Накхон-Сри-Тхаммарат. На Пхукете все ограничилось дождями. Фото: Bangkok Post / Pattarapong Chatpattarasil

Вся выручка от проведения инициированной Королевской семьей ярмарки Un Ai Rak Khlai Khwam Nao («Тепло и любовь в конце зимы») будет направлена на восстановление южных провинций Таиланда, пострадавших от тропического шторма Пабук в конце прошлой недели. Соответствующее распоряжение, как пишет Bangkok Post, премьер-министр Прают Чан-Оча получил от Его Величества Рамы Х.

«Его Величество Король отдал распоряжение правительству направить все средства на миссии по ликвидации последствий шторма», – заявил генерал Чан-Оча во время встречи с жителями провинции Накхон-Сри-Тхаммарат, где стихия вызвала больше всего разрушений.

От имени Короля Таиланда в пострадавшие районы уже были направлены гуманитарные грузы. Также продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости для жителей южного Таиланда собирают во всех провинциях страны. Первая партия пожертвований от жителей Пхукета прибыла в Накхон-Сри-Тхаммарат в воскресенье, 6 января. К этому моменту шторм Пабук (сила которого упала до уровня тропической депрессии) уже ушел в Андаманское море, оставив за собой след разрушений на той части материка, которая выходит к Сиамскому заливу. На Пхукете и в Пханг-Нга шторм привел к дождям, но более серьезных последствий не вызвал.

Пабук обрушился на Накхон-Сри-Тхаммарат и ряд соседних провинций в пятницу, 4 января. Основной удар принял округ Пак-Пхананг. В общей сложности покинуть места проживания и укрыться во временных убежищах были вынуждены несколько тысяч человек, при этом по состоянию на 7 января около тысячи еще не вернулись в свои дома.

Штормовым ветром в Накхон-Сри-Тхаммарате были повалены деревья и мачты электропередач, повреждены жилые дома, школы и больницы. Урон был нанесен сельскохозяйственным плантациям, пострадали прибрежные деревни рыбаков. В одном из районов Накхон-Сри-Тхаммарата официальные лица обнаруженные вынесенный морем мусор на дороге, находящейся в 800 м от береговой линии. В другом районе на проезжую часть упало около десятка столбов с электрическими проводами.

Согласно предварительным оценкам Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), тропический шторм Пабук затронул свыше 212 тыс. жителей южного Таиланда. В той или иной мере пострадали 2,6 тыс. населенных пунктов в 18 провинциях страны. В Накхон-Сри-Тхаммарате шторм затронул 180 тыс. человек из 23 населенных пунктов. Экономический ущерб от удар стихии пока не подсчитан.

По состоянию на 8 января была подтверждена гибель шести человек, включая двух волонтеров. 69-летний Прича Чакэу утонул во время локального наводнения в Пак-Пхананге, 35-летний Пхарадон Кетчат погиб, когда на его дом обрушилось поваленное ветром дерево. Также среди погибших есть как минимум один рыбак, находившийся на борту судна, застигнутого штормом в море, хотя еще до прихода Пабука всем маломерным судам было запрещено покидать причалы. Кроме того, экологи сообщили о гибели нескольких молодых дельфинов, не сумевших справиться с 5-метровыми волнами в Сиамском заливе.

К настоящему моменту об ущербе отчитались Министерство здравоохранения и Министерство образования. По данным Минздрава, в результате шторма пострадали 29 больниц, в большинстве из которых были повреждены крыши. При этом прекратить работу было вынуждено было лишь одно из этих медицинских учреждений, все остальные продолжили оказывать медицинскую помощь нуждающимся во время шторма. В свою очередь Минобразования сообщило о повреждении 435 школ в южном Таиланде.

Министр обороны Таиланда Правит Вонгсувон отдал военным распоряжение оказать всю необходимую помощь при проведении восстановительных работ.

«Представители всех родов войск должны быть рядом с людьми для оказания им помощи», – передает слова министра официальный представитель Минобороны Конгчип Тантраванит.