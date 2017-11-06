На юг Таиланда движется новый тропический циклон

Тайские метеорологи предупредили жителей южных провинций Таиланда о высокой вероятности сильных дождей в течение этой недели, поскольку к региону приближается тропический циклон.

6 Ноября 2017 17:10:20

«По состоянию на 16:00 сегодняшнего дня (6 ноября 2017) тропический циклон находится в 250 км к востоку от Накхон-Си-Тхаммарата, координаты – 8 градусов северной широты, 102 градусов восточной долготы. При силе ветра в 55 км/ч шторм медленно движется в направлении западо-северо-запада, принеся дожди в Сураттхани завтра (7 ноября), а затем продолжив путь в Андаманское море. Вероятны обильные осадки и сильными порывами ветра и ливни в некоторых районах. Гражданам необходимо быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и возможным наводнениям», – говорится в предупреждении Метеорологического департамента Таиланда (TMD).

Согласно сообщению на сайте TMD, дожди ожидаются 6-8 ноября в провинциях Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Си-Тхаммарат, Патталунг, Паттани, Сонгкхла, Яла и Наративат.

В следующие дни – 7-9 ноября – дожди вероятны в провинциях Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.

«В Сиамском заливе и Андаманском море ожидается сильный ветер и волны высотой 2-3 м. Всем судам следует осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерным судам предписывается не выходить в море», – говорится в метеорологическом предупреждении TMD.