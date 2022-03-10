На ярмарке Красного Креста разыграют золото на 300 тыс. бат

Организаторы ярмарки Dee Phuket Fair в поддержку Красного Креста раскрыли главный приз ярмарочной лотереи – золото стоимостью свыше 300 тыс. бат. Об этом сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

Новости Пхукета

10 Марта 2022, 10:00 AM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу с супругой Ванди (в центре). Фото: Phuket PR

Объявление было сделано в ходе церемонии, прошедшей 8 марта в старом здании администрации Пхукета. На мероприятии местное отделение Красного Креста принимало пожертвования от общества, включая местных бизнесменов, чиновников, медицинских работников, рядовых жителей и даже учащихся образовательных учреждений.

Свой вклад внесли представители самых разных социальных групп. Общий объем пожертвований составил 2,5 млн бат, не считая потребительских товаров, которые также будут разыграны в ходе лотереи.

На церемонии присутствовали губернатор провинции Наронг Вунсиеу и его супруга Ванди, по традиции занимающая пост президента местного отделения Красного Креста.

«Эти пожертвования будут направлены на реализацию миссии Красного Креста по помощи малоимущим, чтобы жизнь наших братьев и сестер стала лучше, а также на помощь тем, кто пострадал из-за пандемии COVID-19», – заявила господа Вунсиеу.

Ярмарка Dee Phuket 2022 будет проходить в Сапан-Хине с 20 по 28 марта. Администрация провинции приглашает жителей острова и соседних провинций хорошо провести время, поддержать Красный Крест и, если посчастливится, выиграть ценный приз в лотерею в заключительный вечер фестиваля.

Главный приз – 10 бат массы (около 150 грамм) стоимостью свыше 300 тыс. бат. Второй приз – пять бат массы золота (75 грамм) стоимостью в 155,5 бат золота. Третий приз – два слитка массой по два бата (30 грамм) ценой в районе 62 тыс. бат. Также будут разыграны пять слитков массой по одному бату (15 грамм, примерно 31 тыс. бат) и 20 слитков по два салунга (7,5 грамма, примерно 15 тыс. бат).

Также предусмотрены малые призы для тех, у кого «сыграют» три последних цифры номера лотерейного билета. Эти участники розыгрыша получат 16-дюймовые электрические вентиляторы. Всего предусмотрено 50 штук.

По традиции в каждый вечер ярмарки гостей будет ждать разлекательная программа, а также изобилие киосков с местной едой. Различные государственные ведомства воспользуются мероприятием для того, чтобы представить публике экспозиции, рассказывающие об их работе. Кроме того, на ярмарке можно будет купить различную продукцию местных производителей.

«Также будет выделена зона, где желающие смогут стать донорами крови. На фоне ситуации с COVID-19 запасы донорской крови заметно сократились», – напомнила госпожа Ванди Вунсиеу об одном из ключевых направлений работы Красного Креста в Таиланде.

Губернатор Наронг Вунсиеу добавил: «Хорошо известно, что Таиланд в настоящий момент испытывает проблемы в связи с COVID-19, которые отражаются на людях и физиологически, и психологически. Среди нас есть братья и сестры с проблемами в повседневной жизни. Пхукетский Красный Крест – одна из организаций, готовых помочь. Как гласит ее слоган: «Красный Крест помогает нам. Мы помогаем Красному Кресту. Благодаря поддержке, пхукетский Красный Крест сможет оказать столь необходимую помощь нуждающимся. Давайте извлечем максимум пользы из той ярмарки ради помощи нашим братьям и сестрам».