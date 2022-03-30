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На ярмарке Красного Креста разыграли золотой слиток на 150 г

Во вторник, 29 марта, в Сапан-Хине завершилась ярмарка Dee Phuket Fair в поддержку Красного Креста. Мероприятие формально не являлось официальным ежегодным фестивалем организации, но многие традиции были сохранены – в частности, большая лотерея с ценными призами. В этот раз среди участников разыгрывали золото.

Новости Пхукета

30 Марта 2022, 04:08 AM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Розыгрыш лотереи состоялся в заключительный день ярмарки. На главную сцену фестивальной площадки поднялись губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу с супругой Ванди, занимающей должность главы местного офиса Красного Креста, а также другие официальные лица. Каждый принял участие в исполнении почетной обязанности вращать барабан.

Разыграны были следующие призы в шести категориях:

Главный приз – 10 бат массы (около 150 грамм) стоимостью свыше 300 тыс. бат. Выигрышный номер – 49664.

Второй приз – пять бат массы золота (75 грамм) стоимостью в 155,5 бат золота. Выигрышный номер – 11470.

Третий приз – три слитка массой по два бата (30 грамм) ценой в районе 62 тыс. бат. Выигрышные номера – 45875, 16988, 18452.

Четвертый приз – пять слитков массой по одному бату (15 грамм), примерно 31 тыс. бат. Выигрышные номера – 27961, 43327, 51797, 53119, 49032.

Пятый приз – 20 слитков по два салунга (7,5 грамма), примерно 15 тыс. бат. Выигрышные номера – 46864, 50269, 11898, 41966, 49563, 37887, 37829, 54654, 11716, 52126, 26267, 12634, 22750, 23425, 18605, 16671, 33052, 55884, 41289, 39589.

Утешительный приз – 50 бытовых ветиляторов. Выигрышные номера – номера, оканчивающиеся на 595.

Выдача призов осуществляется до 25 апреля 2022 года в офисе Красного Креста. Контактный телефон – 076-211-766.

 

 

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