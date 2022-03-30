На ярмарке Красного Креста разыграли золотой слиток на 150 г

Розыгрыш лотереи состоялся в заключительный день ярмарки. На главную сцену фестивальной площадки поднялись губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу с супругой Ванди, занимающей должность главы местного офиса Красного Креста, а также другие официальные лица. Каждый принял участие в исполнении почетной обязанности вращать барабан.
Разыграны были следующие призы в шести категориях:
Главный приз – 10 бат массы (около 150 грамм) стоимостью свыше 300 тыс. бат. Выигрышный номер – 49664.
Второй приз – пять бат массы золота (75 грамм) стоимостью в 155,5 бат золота. Выигрышный номер – 11470.
Третий приз – три слитка массой по два бата (30 грамм) ценой в районе 62 тыс. бат. Выигрышные номера – 45875, 16988, 18452.
Четвертый приз – пять слитков массой по одному бату (15 грамм), примерно 31 тыс. бат. Выигрышные номера – 27961, 43327, 51797, 53119, 49032.
Пятый приз – 20 слитков по два салунга (7,5 грамма), примерно 15 тыс. бат. Выигрышные номера – 46864, 50269, 11898, 41966, 49563, 37887, 37829, 54654, 11716, 52126, 26267, 12634, 22750, 23425, 18605, 16671, 33052, 55884, 41289, 39589.
Утешительный приз – 50 бытовых ветиляторов. Выигрышные номера – номера, оканчивающиеся на 595.
Выдача призов осуществляется до 25 апреля 2022 года в офисе Красного Креста. Контактный телефон – 076-211-766.