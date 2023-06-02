На Yaowarat Rd. у большого Lotus’s начинаются восьмимесячные работы

Движение по участку Yaowarat Rd. от поворота на Pracha-Uthit 1 Rd. до магазина Lotus’s Extra в Самконге будет ограничено с 12 июня этого года до 15 февраля следующего. В течение восьми месяцев на стороне дороги, ведущей в сторону Кату, будут вестись работы по организации новой дренажной системы. Водителям придется делить оставшуюся половину, но лучше – заранее выбирать маршруты объезда, если это возможно.

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Уведомление Phuket Info Center о работах на Yaowarat Rd. с 12 июня по 15 февраля. Фото: Phuket Info Center

Уведомление Phuket Info Center о работах на Yaowarat Rd. с 12 июня по 15 февраля. Фото: Phuket Info Center

Предупреждение о восьмимесячных дорожных работах на Yaowarat Rd. опубликовала сегодня (2 июня) страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора Пхукета и Министерством внутренних дел Таиланда. Муниципалитеты Рассады и Пхукет-Тауна пока ничего об этом не сообщали.

В публикации Phuket Info Center говорится, что 700-метровый участок дороги в сторону Кату будет полностью закрыт для движения с 12 июня по 15 февраля. Едущему в обоих направлениях транспорту придется восемь месяцев делить полосы, изначально предназначенные для движения из Кату в сторону Пхукет-Тауна.

Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты, если это возможно. В публикации Phuket Info Center ничего не говорится о том, будет ли работать въезд на территорию Lotus’s с Yaowarat Rd., но на схеме зона дорожных работ заканчивается до него.