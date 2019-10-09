На выкуп земли из зоны повышенного шума у аэропорта Пхукета потратят миллиард бат

Госкорпорация Airports of Thailand (AoT), управляющая международным аэропортом Пхукета, продолжает выплачивать компенсации жителям домов, находящихся на прилегающих к аэропорту территориях и страдающих от повышенного шумового загрязнения окружающей среды. Одновременно продолжается реализация плана по выкупу земельных участков, входящих в зону, где жилые дома располагаться не должны. В 2020 году на выкуп земли будет потрачено 976,5 млн бат.

Новости Пхукета

9 Октября 2019, 05:17 PM

Фото: AoT

О том, как протекает процесс выкупа земли на прилегающих к пхукетскому аэропорту территориях, рассказал 8 октября генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу. Заявление было сделано в ходе мероприятия в честь 31-годовщины с момента передачи международного аэропорта Пхукета государственному Управлению аэропортов Таиланда, являвшемуся предшественником АоТ.

Господин Чангчу рассказал, что в этом году компенсации от АоТ должны получить 277 домохозяйств, расположенных в зоне, где уровень шумового загрязнения превышает нормы, установленные отраслевыми стандартами (свыше 40 единиц NEF). Пока что деньги получили лишь 64 домохозяйства, которым было выплачено 9,1 млн бат. Господин Чуангчу не уточнил общий объем выплат, зато сумму уже перечисленных средств привел с точностью вплоть до бата – 9116576 бат.

Также в этом году продолжился выкуп земли в зоне повышенного шумового загрязнения. Участки были выкуплены у трех из 29 землевладельцев. На выкуп всей земли будет потрачено 976,5 млн бат, причем эту сумму господин Чуангчу также озвучил без округления – 976540369 бат. Выкуп должен быть завершен в течение 2020 года. На земле, которую планирует выкупить аэропорт, располагается жилье 82 домохозяйств.

Также господин Чуангчу упомянул еще один проект, реализуемый аэропортом. Речь идет о защите и идущей вдоль ВПП дороги 4030 от сходов грунта со склона близлежащего холма. Генеральный менеджер подчеркнул, что это делается «в соответствии с планом устойчивого экономического развития для поддержания роста и превращения Пхукета в первоклассное туристическое направление.

Также в аэропорту продолжается увеличение мощностей по приему и отправке воздушных судов и строительство новой парковки для автомобилей у терминала внутренних рейсов. При этом само количество рейсов в этом года пока что ниже прошлогоднего уровня.

Как заявил господин Чуангчу, с начала года аэропорт обслужил 115,2 тыс. рейсов, что на 0,83% ниже прошлогоднего показателя. Выручка аэропорта составила 3,28 млрд бат, снизившись на 16,19% по сравнению с прошлым годом. При этом 62,35% выручки обеспечила деятельность, напрямую связанная с авиаперевозками, а остальное – прочие виды деятельности. Ранее AoT неоднократно подчеркивала необходимость увеличения доходов второй категории.

Кроме того, господин Чуангчу сообщил о запуске мобильного приложения AoT Airports для пассажиров в рамках стратегии «Цифровой аэропорт». Приложение доступно как для устройств Apple, так и для устройств на базе операционной системы Android.