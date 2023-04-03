На владельца ресторана в Пхукет-Тауне подали заявление об изнасиловании

Полиция Пхукет-Тауна проводит расследование по заявлению 25-летней жительницы острова, которая обвинила владельца местного ресторана в изнасиловании после совместного употребления спиртного. Женщина сообщила, что проснулась в отеле со следами, указывавшими на нежелательный секс, но ее воспоминания о ночи заканчиваются на моменте, когда мужчина вез ее куда-то на своей машине. При этом сам он явно запомнил все лучше, поскольку на следующий день звонил женщине с вопросом о забытых часах и просил присмотреть за ними или завезти к нему в ресторан. Оба фигуранта дела – граждане Таиланда.

Иккапоп Тхонгтуб

Заявление от лица потерпевшей подал в полицию Пхукет-Тауна адвокат Йоттхави Крайнара. Принял его подполковник Пункорн Ванкэу, который по званию должен быть заместителем начальника участка.

В тексте, копия которого есть в распоряжении редакции, говорится о том, что потерпевшая выпивала в компании друзей в ночь на 30 марта в неком заведении. Вечеринка затянулась до глубокой ночи, а в районе 4:00 продолжилась в ресторане у мужчины, обвиняемого сейчас в изнасиловании. Всего там присутствовали четыре человека.

В районе 5:00 утра компания разошлась, а 25-летняя потерпевшая села в машину к владельцу заведения и куда-то поехала с ним, но уже не запомнила, куда именно. Около 10:00 она проснулась в отеле на Surin Soi 1 и обнаружила признаки изнасилования, а также порванную одежду.

Около полудня следующего дня, 31 марта, хозяин ресторана позвонил женщине и спросил, не видела ли она его часы Guess, которые он мог оставить в отеле на Surin Soi 1. Услышав, что она нашла указанные часы, он попросил присмотреть за ними или завезти к нему в ресторан.

Адвокат Крайнара не уточнил, сказала ли потерпевшая мужчине, что считает себя изнасилованной. При этом юрист сообщил журналистам, что после событий ночи на 30 марта его подзащитная пыталась покончить с собой, выпив жидкость для чистки туалетов. После этого она была госпитализирована.

Юрист не уточнил, когда была совершена попытка суицида (с репортерами он беседовал в середине дня 2 апреля), но отметил, что на 3 апреля у его подзащитной назначена встреча с психиатром. Ее психическое состояние он оценил как «очень плохое».

«Что касается вопроса о том, не подмешали ли ей наркотики в спиртное, то она уже прошла физический осмотр в Vachira Phuket Hospital, и мы сейчас ждем результатом от врачей», – заявил господин Крайнара.

«Касается процесса в полиции могу сказать, что мы должны действовать шаг за шагом и принимать во внимание психическую готовность потерпевшей к процессуальным действиям», – добавил юрист.