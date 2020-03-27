На владельца магазина завели дело за завышение цен на антисептик для рук

Полиция Пхукет-Тауна предъявила обвинения владельцу магазина за продажу антисептиков для рук по завышенной в несколько раз цене.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2020, 11:24 AM

На владельца магазина завели дело за завышение цен на антисептик для рук. Фото: Иккапоп Тхонгтуб