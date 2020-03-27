На владельца магазина завели дело за завышение цен на антисептик для рук

Как сообщил подполковник Сакчай Сунйонг из полиции Пхукет-Тауна, формальную жалобу на завышение цен подала местная жительница Джирапорн Марк. Женщина сообщила, что приобрела в одном из магазинов супермаркета Phuket Grocery две бутылки спиртового антисептика, заплатив за каждую по 309 бат.
Подполковник Сунйонг и глава пхукетского офиса Управления коммерческих дел Сасивимон Монгкхон прибыли в указанный магазин и убедились, что антисептик там действительно продавался по указанной в жалобе цене в 309 бат. При обычная стоимость аналогичных объемов антисептика, как отметил подполковник Сунйонг, составляет около 55-60 бат.
Владельцу магазина были предъявлены обвинения в соответствии со статьей 41 Закона о ценах на товары и услуги от 1999 года. Максимальное наказание по соответствующей статье – до года тюрьмы и/или до 140 тыс. бат штрафа. Продававшийся по завышенной цене антисептик был изъят как улика.
В ходе визита в супермаркет были проверены и другие магазины, но в них никаких нарушений закона не обнаружилось.