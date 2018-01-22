На въезде в тоннель у Tesco Lotus сгорел новый Mercedes

Полиция пытается найти водителя автомобиля Mercedes-Benz, перевернувшегося, а затем загоревшегося на въезде в тоннель Samkong Underpass.

22 Января 2018 13:17:45

Около 1:40 ночи понедельника, 22 января, полиция и экстренные службы получили сообщение о горящем автомобиле в тоннеле Samkong Underpass на Bypass Rd.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили лежащий на боку и охваченный пламенем автомобиль Mercedes-Benz на въезде в тоннель с северной стороны. В течение 20 минут специалисты справились с огнем, однако найти водителя не смогли.

«Я следовал за этой машиной, когда внезапно она вылетела на разделительную линию, перевернулась и загорелась. Внутри машины кто-то был», – рассказал таксист Ситтичай Сенгпа, ставший очевидцем аварии.

В какой-то момент господин Сенгпа увидел водителя, но не заметил, когда тот пропал с места событий. Попытки других шоферов потушить машину огнетушителями результатов не принесли.

«Водитель скрылся с места событий, возможно, направился в больницу», – добавил он.

Полиция водителя также пока не нашла. При этом, судя по красным номерным знакам, автомобиль лишь недавно был приобретен владельцем и на постоянный учет еще не поставлен.