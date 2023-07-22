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На улице Nanai Rd. в Патонге начали двухнедельную замену асфальта

Жителям и гостям Патонга придется на ближайшие две недели смириться с еще более серьезными пробками. Параллельно с модернизацией системы ливневого дренажа на Phra Metta Rd. городские власти начали замену асфальта на Nanai Rd., которая принимает сейчас часть трафика с первой улицы. Покрытие на Nanai Rd. будут менять вплоть до 5 августа, поэтапно делая разные участки улицы односторонними. Работы по обустройству дренажа на Phra Metta Rd. продлятся до 26 августа, в течение этого времени участок между Jungceylon и Soi Nanai 8 закрыт полностью.

Новости Пхукета

22 Июля 2023, 01:35 PM
Участки ограниченного и закрытого движения в Патонге. Карта: Google Maps

Участки ограниченного и закрытого движения в Патонге. Карта: Google Maps

Уведомление о замене асфальта на Nanai Rd. Фото: PR Patong

Уведомление о замене асфальта на Nanai Rd. Фото: PR Patong

Модернизация дренажа на Nanai Rd. Фото: PR Patong

Модернизация дренажа на Nanai Rd. Фото: PR Patong

Муниципалитет Патонга объявил, что работы на Nanai Rd. будут проводиться в два этапа, на каждом из которых улица будет частично становиться односторонней, поскольку уместить встречные потоки на доступном пространстве не получится. Время проведения работ – с 8:30 до 16:30. Муниципалитет заявил, что движение будет односторонним только в это время, но схема должна пройти проверку практикой сегодня, 22 июля.

«Мы просим водителей избегать затронутых работами участков дорожной сети и заранее продумывать маршруты поездок», – заявил муниципалитет.

  • С 22 по 26 июля односторонним должно быть движение от северного конца Nanai Rd. на до Soi Banzaan. Для движения в противоположном направлении следует пользоваться самой Soi Banzaan.
  • С 27 по 31 июля односторонним будет движение от кольцевой развязки Сирират (Siriraj Circle) до Soi Nanai 8. Следующий на юг траснпорт будет направляться на Soi Nanai 8.
  • С 1 п 6 августа односторонним будет движение от Soi Nanai 8 до Soi Banzaan.

Муниципалитет пообещал, что отроет ограниченный проезд для малогабаритного транспорта мимо водоочистного комплекса на Phra Metta Rd. для облегчения нагрузки на Nanai Rd.

Модернизация дренажа на Phra Metta Rd. тем временем продолжается. На этой неделе место работ вновь посетил мэр Патонга Чалермсак Манисри. Отрезок улицы за Jungceylon от самого торгового центра до Soi Nanai 8 будет останется закрытым до 26 августа.

 

 

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