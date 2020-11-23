На триатлоне в Лагуне победили атлеты из Польши и Индонезии

В воскресенье, 22 ноября, на территории интегрированного курортного комплекса Laguna Phuket прошли 27-е ежегодные соревнования по триатлону Laguna Phuket Triathlon. Из-за коронавируса мероприятие пришлось переместить на ноябрь, а количество участников составляло всего 650 человек. Впрочем, спортивной составляющей соревнования не потеряли.

Новости Пхукета

23 Ноября 2020, 03:35 PM

Фото: Laguna Phuket Triathlon

На основной дистанции (плавание на 1,8 км в морской воде, велогонка на 50 км и забег на 12 км) лучшим среди мужчин стал атлет из Польши Кшиштоф Хадас, финишировавший с результатом 02:28:23. Вторым финишную линию пересек тайский спортсмен Джарай Джеранай, показавший результат 02:37:35. Третьим финишировал британец Кристофер Маскаренхас Кейес,одолевший дистанцию за 02:40:35.

Победительницей среди женщин стали спортсменка из Индонезии Инге Прасетйо, показавшая результат 03:06:17. Серебро досталось тайской атлетке Вансе Чатикаванит с результатом 03:17:16. Третьей стала еще одна тайка Пария Сонсмем, справившаяся с дистанцией за 03:20:25.

«Это был восхитительный день. И плавание, и велогонка и бег – все было идеально», – заявил после гонки господин Хадас.

«Однако под конец маршрута было тяжело, поскольку становилось жарче. Я должен был мотивировать себя, поскольку лидировал на большей части велогонки и забега. Маршрут был очень хорошо подготовлен, все было очень безопасно. Спасибо моей семье и друзьям, поддерживавшим меня на протяжении все моей карьеры», – добавил он.

Позитивно оценила мероприятие и победительница среди женщин.

«Это была прекрасная гонка, мне по-настоящему понравилось. Нам очень повезло с погодой, было облачно и не слишком жарко. Состояние моря было хорошим, а организация дорожной части маршрута была потрясающей», – заявила Инге Прасетйо.

«Спасибо организаторам. Я знаю, что очень тяжело организовать столь большое событие в условиях нынешней пандемии. Спасибо местному сообществу за поддержку. Это один из триатлонов, которые надо пройти, и он был в моем списке», – добавила атлетка.

Участники начинали соревнования с прекрасного пляжа у отеля Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, где их встречали мягкие волны Андаманского моря. Точка пересадки на велосипеды была на площадке Laguna Grove, где Лагуна обычно проводит ярмарки и концерты.

К моменту велогонки пхукетская погода уже давала о себе знать, но спортсменов мотивировал виды вдоль знаменитой трассы, проложенной через комплекс Laguna Phuket.

Финишировали атлеты в Xana Beach Club, где их ждала возможность отдохнуть, освежиться и утолить жажду.

Стоит отметить выступление Джарая Джераная, уже в десятый раз подряд ставшего лучшим из тайских атлетов на триатлоне в Лагуне (в общем зачете он в этот раз был вторым).

«Это былая моя самая лучшая гонка за последние 17 лет. Все друзья, семья и другие люди поддерживали меня. Мое выступление прошло по плану, я благодарен всем и в следующем году вернусь защищать титул лучшего среди тайцев», – заявил Джеранай.

Титут лучшей среди тайских атлеток достался, как очевидно, Ванса Чатикаванит.

Также на триатлоне в Лагуне неожиданно дебютировал легендарный боец муай тай Сомбат (Буакао) Банчамек. Среди женщин сюрпризом стало появление тайской звезды Йоссавади (Йо) Хассадивичит.

В дисциплине спринт (заплыв на 0,5 км, велогонка на 20 км и забег на 6 км) лучшим среди мужчин стал Танадон Витсарутсин (01:04:42), лучшей среди женщин – Сарах Вирхиния Костейра (01:15:45).

В дебютном дуатлоне Laguna Phuket Duathlon (забег на 4 км, велогонка на 50 км, забег на 12 км) лучшим среди мужчин стал Анан Суксрисин (02:33:26), а лучшей среди женщин – Печапиерин Лопес Де Леон (03:11:10).