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На трассе Камала-Патонг ремонтируют линию электропередач

Движение на прибрежной трассе, соединяющей Патонг и Камалу, затруднено в связи с ремонтом линии электропредач. Работы будут проводиться до конца недели.

Новости Пхукета

25 Октября 2022, 10:26 AM
Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Движение на трассе Камала-Патонг затруднено из-за работающих там электриков. Фото: PR Phuket

Как сообщила 24 октября полиция Патонга, используемая для ремонта техника целиком занимает одну из полос двухполосного шоссе в районе поворота Кхуан-Як. В итоге транспорт пропускается в реверсивном порядке: 5 минут в одну сторону, 5 минут в другую, пояснил начальник полиции Патонга полковник Суджин Нилибади.

Ожидается, что работы продлятся вплоть до воскресенья, 30 октября. Водителей просят закладывать дополнительное время на проезд. На мест событий работают сотрудники дорожной полиции, регулирующие движение.

При этом дорога из Камалы остается одних из двух возможных способов попасть в Патонг после обвала грунта на перевале Патонг-Кату. Единственная альтернатива – ехать через Чалонг и Карон.

 

 

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