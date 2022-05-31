На тайском складе Samsung произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел на складе компании Samsung SDS Global SCL (Thailand) в провинции Самут-Пракан ночью 29 мая. Огнем уничтожено большое количество электроприборов.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 01:00 PM

На складе электроники в Самут-Пракане произошел пожар. Фото: Sutthiwit Chayutworakan

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на капитана Нарета Личарна из полиции Банг-Кэу, пожар начался около 23:00. По не установленной пока причине загорелся склад в районе трассы Банг-На – Трат в тамбоне Банг-Пли-Яй.

На тушение пожара были направлены сразу 20 пожарных автомобилей. К моменту их прибытия весь склад был охвачен огнем, пламя активно распространялось. Взять ситуацию под контроль удалось примерно за час, но здание получило значительные повреждения.

Охранник склада Лон Инси рассказал, что заметил огонь, когда возвращался из туалета. Горели картонные коробки, хранившиеся на складе вместе с электроприборами. Затем огонь перекинулся и на последние, применение ручных огнетушителей не позволило справиться с огнем. Причину возгорания выясняет полиция.