На тайском ночном рынке обнаружили ядовитых осьминогов

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) выпустил предостережение об опасности употребления в пищу синекольчатых осьминогов, шашлычки из которых были обнаружены на ночном рынке в Патхум-Тхани. Следом аналогичное предупреждение озвучил пхукетский офис ведомства.

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Глава Пхукетского центра морской биологии (PMBC) Конгкиат Киттиватанавонг также присоединился к коллегам.

«Люди должны быть очень осторожны с этим видом осьминогов, которых можно легко узнать по синим кольцам на коже. И продавцы морепродуктов, и покупатели должны внимательно следить за тем, каких осьминогов употребляют в пищу. Синекольчатый осьминог содержит очень опасный яд, который нейтрализуется в процессе готовки, поскольку выдерживает нагревание до 200 градусов Цельсия», – пояснил господин Киттиватанавонг.

«Противоядия от яда синекольчатого осьминога на сегодняшний момент не найдено», – добавил он.

Хотя синекольчатый осьминог не крупный – примерно размерами с мяч для гольфа – его яда хватает, чтобы убить 26 взрослых людей в течение считанных минут, указывает Википедия.

Яд вызывает полный паралич тела, включая диафрагму, что лишает человека возможности дышать, при этом жертва остается в сознании. Примечательно, что человеческий организм через какое-то время нейтрализует токсин осьминога, если, конечно, пострадавший не умирает от недостатка кислорода. Таким образом главный элемент первой помощи – постоянное искусственное дыхание с последующем подключением к аппаратуре вентиляции легких.

В местных водах синекольчатые осьминоги встречаются нечасто, но и в Андаманском море и в Сиамском заливе с этим головоногим все же можно столкнуться.

Как пояснил доктор Джаруват Набхитабхата из Университета Принца Сонгкхла, при встрече с человеком синекольчатый осьминог стремится спрятаться, а атакует лишь в том случае, если его напугать или иным образом спровоцировать. В этой ситуации кольца осьминога становятся более выраженными, а остальная кожа желтеет.

«Мой лучший совет – не беспокойсте осьминога, если столкнулись с ним. Не берите его голыми руками и не доставайте из воды. Осьминог испугается и будет защищаться. Также не употребляйте их в пищу, поскольку они ядовиты. И не держите дома в качестве питомцев, поскольку это будет источником опасности для семьи», – добавил доктор Набхитабхата.

«Если вы случайно поймали осьминога на рыбалке или встретили его в воде, оставьте его в покое», – отметил специалист.

Глава РМВС Конгкиат Киттиватанавонг также добавил, что если синекольчатый осьминог попадется вам на рынке, то необходимо связаться с его ведомством по телефону 076-391128.

«Сотрудники DMCR проверят информацию, расскажут продавцу об опасности и ради безопасности изымут всех найденных осьминогов», – пояснил он.

























