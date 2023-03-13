На таксиста завели дело за попытку присвоить найденный в машине iPhone

Полиция Патонга предъявила обвинения водителю тук-тука, который обнаружил в салоне забытый туристкой iPhone, но не вернул его хозяйке. Об инциденте сообщили туристическая полиция и полиция Патонга, из публикаций которых следует, что таксист, с одной стороны, не заявил в участок о находке, а с другой, не предпринял ничего, чтобы избежать ареста. Мужчина якобы просто положил включенный аппарат в кармашек на водительском сиденье и два дня ездил с ним, пока его наконец не арестовали.

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Владелица телефона, фигурирующая в сообщениях полиции как гражданка Швеции по имени Мердзана Пепич, потеряла iPhone 14 Pro Max вечером 10 марта. Женщина предположила, что телефон мог остаться в тук-туке, на котором она ехала с Бангла-Роуд в отель, указанный в публикациях как Patong Hill Hotel (видимо, имеется в виду Patong Bay Hill бизнесмена Причавуда Кисина).

Уже в 6:00 утра 11 марта госпожа Пепич сообщила о потере смартфона в полицию. Полицейские приняли заявление и, спустя сутки, вместе с хозяйкой воспользовались функцией установления геолокации аппарата, которая внезапно сработала. Телефон оказался в тук-туке, который госпожа Пепич опознала, когда ее привезли к нему. Устройство было спрятано в кармашке с задней стороны сиденья водителя.

Если верить сообщению полиции, шофер по имени Критсада Дамчан нашел забытый телефон в салоне и решил присвоить его, но при этом двое суток возил аппарат с собой в автомобиле спрятанным, но не выключенным.

Господину Дамчану предъявили обвинения в «краже или получении краденого имущества», уточнила полиция. А госпожа Пепич поблагодарила полицейских за их оперативные действия, отметила сама полиция.