На таксиста из Central Festival подали заявление в полицию после нового инцидента у торгового центра

Жительница Пхукета Натхсирин Вонгчарон подала заявление в полицию на неназванного члена кооператива Andaman Phuket Car Taxi Service в связи с угрозами, полученными когда она приехала забирать пассажирку у торгово-развлекательного центра Central Festival. Инцидент произошел вечером 27 марта, то есть уже после того, как полиция Вичита попросила местных водителей не решать проблемы с конкурентами своими методами, а обращаться в участок. Сейчас правоохранители повторили свою скромную просьбу. О каких-либо процессуальных действиях по заявлению госпожи Вонгчарон пока новостей нет. Известно лишь, что ее саму уже оштрафовали на 1000 бат, поскольку она приняла заказ через приложение InDriver, а оно не сертифицировано Департаментом наземного транспорта (DLT). Сама женщина официально зарегистрирована в ведомстве, что подтверждает наклейка на лобовом стекле ее машины, на которой она приехала в Central Festival.

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Полиция Вичита и пхукетский офис DLT (он известен под аббревиатурой PLTO) были вынуждены публично отреагировать на новый инцидент после того, как видео с угрозами и оскорблениями в адрес госпожи Вонгчарон получило резонанс в интернете. Воспитательную беседу с женщиной проводил водитель-мужчина из числа членов кооператива Andaman Phuket Car Taxi Service, обслуживающего Central Phuket. Госпожа Вонгчарон пояснила, что сняла лишь часть событий, произошедших около 22:00 вечера 27 февраля.

«Таксист подрезал мою машину, после чего начал сдавать назад [блокируя меня]. Он был очень близко, поэтому я нажала на клаксон. Он вышел вышел из своего авто, а что происходило дальше, все могут видеть на видео. Я была очень напугана, потому что знала о предыдущем таком инциденте в Central. Во время всех этих событий у меня в салоне была пассажирка, до которой тот таксист тоже пытался добраться. Она также была напугана и спрашивала, что и почему он делает. Все это очень плохо для имиджа Пхукета как туристического направления», – заявила госпожа Вонгчарон.

Госпожа Вонгчарон подтвердила, что получила заказ от пассажирки через приложение InDriver, которое не сертифицировано DLT, но при этом сам сервис работает в Таиланде с 2021 года, и никто его не запрещает. Более того, на машине женщины есть наклейка DLT, свидетельствующая о том, что она легально зарегистрирована в ведомстве как таксист. Впрочем, номерные знаки у ее Toyota Yaris, видимо, все же черно-белые. Во всяком случае, во всех публикациях машина фигурирует как «черное такси». Все это в очередной раз иллюстрирует правовой хаос в сфере такси на Пхукете.

Следите за руками

Глава PLTO Адча Буачан после инцидента нанес визит в Central Festival и встретился с членами местного кооператива таксистов. В свою очередь, глава Andaman Phuket Car Taxi Service Сомпхон Нуклай приехал в полицейский участок Вичита для обсуждения вопроса. О вызове в полицию самого таксиста, угрожавшего женщине, ничего не сообщалось. На фото из участка присутствует только господин Нуклай.

«Чтобы предотвратить конфликты, мы разослали уведомления более 100 таксистам, легально работающим через мобильные приложения, чтобы у них были наклейки на авто, подтверждающие легальную регистрацию», – заявил в связи с инцидентом глава PLTO Адча Буачан.

Упомянутая им наклейка четко видна на лобовом стекле Toyota Yaris, на которой госпожа Вонгчарон забирала пассажирку у Central. Члена местного кооператива это нисколько не остановило от агрессии.

Признавая право легальных водителей бороться с нелегальными водителями, господин Буачан попросил их «следить за своим поведением» при выявлении конкурентов-нелегалов. Впрочем, от прямого осуждения действий неназванного члена Andaman Phuket Car Taxi Service он воздержался.

Глава картеля Сомпхон Нуклай тоже ничего не сказал о действиях члена своего объединения, который выставил в негативном свете всю организацию, а заодно Central Group и весь Пхукет. При этом он высказал предположение, что против его группы могут преднамеренно организовываться провокации.

«Чтобы избежать проблем в будущем, я сказал своей группе не приближаться к чужим машинам и просто снимать их на фото, потому что некоторые из работающих через приложения таксистов пытаются спровоцировать наш гнев, чтобы записать видео и выложить в соцсети, сделав из этого большую новость», – заявил господин Нуклай.

Одновременно он подчеркнул, что не вести борьбу с конкурентами его организация не может.

«Если мы не будем делать этого, то кто будет? Полиция и PLTO недавно помогли организовать вещи в плане закона, которые помогли нам», – добавил он, не уточнив, насколько весомой считает помощь, оказанную картелю полицией и PLTO.

Также господин Нуклай заверил, что его организация не препятствует другим водителям забирать пассажиров у Central, если они зарегистрированы легально. При этом двумя предыдущими целями кооператива стали водитель желто-зеленого такси со счетчиком и женщина на машине с наклейкой DLT на лобовом стекле. Оба автомобиль имели явно видимые признаки легальных такси.

«Все могут работать, но нужно быть легальным. Мы не диктуем, кто может или не может приезжать за пассажирами в Central Phuket. Но водители такси должны соблюдать закон и правила, установленные PLTO. Сentral дает возможность обслуживать пассажиров всем легальным такси, даже черным такси, если они легально зарегистрированы в приложении», – заявил глава картеля от лица Central Group. Сам оператор торгового центра, как и в предыдущем случае, предпочел промолчать.