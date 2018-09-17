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На субботнике Go Eco собрали тонну мусора

Непредсказуемая пхукетская погода вмешалась в планы организации Go Eco Phuket, назначившей очередной морской субботник 15 сентября. Из-за сильного ветра и высоких волн некоторые из участников не рискнули выйти в море (к чему организаторы отнеслись с пониманием). Географию уборки также пришлось скорректировать, однако это не помешало собрать более тонны мусора в акватории Кораллового острова.

Новости Пхукета

17 Сентября 2018 16:38:05

Фото: Go Eco Phuket
Фото: Go Eco Phuket

Как пояснил секретарь Go Eco Phuket Иттипут Шадт, изначально принять участие в субботнике намеревались 500 добровольцев, пройти уборка должна была одновременно на трех островах, включая Рача-Яй и Рача-Ной. По факту же организаторы собрали лишь 300 человек: 100 дайверов, убиравших мусор с морского дна, и 100 добровольцев, работавших на пляже Кораллового острова.

«Собранного под водой мусора оказалось около тонны. В большинстве своем это были стеклянные бутылки, пластиковые бутылки, рыболовные сети и снасти, даже смартфоны, которые, вероятно, уронили в море туристы», – пояснил господин Шадт.

Дата субботника была выбрана не случайно – мероприятие состоялось во Всемирные день уборки побережья. Свой труд участники проекта посвятили Его Величеству Раме IX.

На ближайшие месяцы Go Eco Phuket планирует еще два мероприятия. В ноябре организация намеревается провести очередной морской субботник. Место проведения уборки еще не названо, но нельзя исключать, что волонтеры все-таки доберутся до Рача-Яй и Рача-Ной, убрать которые в этот раз им не позволила погода. Также на дайв-сайте у Рача-Яй планируется установка новой достопримечательности.

«Также мы планируем установить на дне у берегов Рача-Яй статую морского дракона. Некоторые из дайверов говорят, что предпочли бы старый автомобиль или еще один скутер. Нам нужно все это обсудить, прежде чем приступать к реализации», – заявил господин Шадт.

Стоит отметить, что проекты Go Eco Phuket традиционно пользуются поддержкой местных властей. В этот раз участие в открытии субботника принял вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг, выразивший надежду на то, что это мероприятие подтолкнет другие инициативные группы к проведению собственных субботников.

«Я хотел бы поблагодарить и поддержать всех, кто собрался, чтобы организовать это событие и принять в нем участие ради чистоты нашего океана», – заявил господин Вонгманирунг.

Подробнее о Go Eco Phuket – на странице facebook.com/GoEcoPhuket.

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