На стройплощадке в Патонге упал кран

Полиция продолжает расследование инцидента на стройплощадке в Патонге, где 22 июля рухнул башенный кран, в результате чего пострадал один рабочий.

23 Июля 2018 17:57:39

Строительный кран рухнул в Патонге.

Не выдержавший нагрузки кран рухнул около 10:30 утра на стройплощадке на Phrabaramee Rd., где в настоящий момент ведется строительство отеля Sensiana. В момент происшествия кран поднимал бетонные блоки.

В результате инцидента пострадал один рабочий, который был доставлен парамедиками в Patong Hospital. Впрочем, серьезных травм строитель не получил и в тот же день был выписан из больницы.

«Масса бетонных блоков оказалась слишком большой для крана, что привело к падению», – заявил «Новостям Пхукета» заместитель начальника полиции Патонга подполковник Джетсада Сенгсури.

«Обвинений кому-либо пока не предъявлено, расследование продолжается», – добавил полковник.