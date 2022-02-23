Полиция обнаружила нелегальную древесину на стройплощадке в районе мыса Кратхинг (недалеко от Най-Харна), где возводится пока еще не имеющий названия новый курортный комплекс.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Февраля 2022, 04:11 PM

На строительстве отеля изъяли нелегальную древесину. Впрочем, владелец стройматериалов

Древесина была изъята сотрудниками полиции из отдела, занимающегося преступлениями в сфере природных ресурсов и окружающей среды. Рейд прошел 19 февраля, однако известного о нем стало только сейчас. Адрес места нахождения строящегося комплекса – Soi Laem Mum Nok в тамбоне Карон (именно к этому району, а не к Раваи относится мыс Кратхинг и территории за ним).

В ходе рейда полиция опросила мужчину, который заявил, что является владельцем стройматериалов и заверил, что они были приобретены легально. Впрочем, по словам полицейских, найти документальное подтверждение этих слов не удалось. При этом местные жители сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что стройматериалы были доставлены на площадку грузовиком, который сделал несколько рейсов.

«Полиция сфотографировала этого человека рядом с изъятой древесиной в качестве улики и направила дело в районный офис Королевского лесного департамента в Кароне для дальнейшего изучения», – говорится в сообщении правоохранительных органов.

В отчете добавляется, что в 2019 году сотрудники Королевского департамента уже проводили изъятие нелегальной древесины в данной локации и задерживали подозреваемых. Уголовное дело было зарегистрировано под номером 8022562/2019, изъятие улик – под номером Asset 18/2019.

«В то время были задержаны два подозреваемых. Один – бывший военнослужащий в звании подполковника полиции [sic!], второй – бизнесмен, проживающий в Кароне», – заявила полиция.

В последнем сообщении правоохранители также добавили, что возвращаться к делу пришлось из-за «недосмотра» сотрудников Королевского лесного департамента. В 2019 году местный офис ведомства изучил дело и сообщил о своих выводах главе ведомства, но дело «игнорировалось до назначения нового директора».

«Новый директор также издал 20 августа 2019 года постановление о дальнейшем изучении предположительного факта незаконного захвата лесного массива. В случае обнаружения нарушения закона должно было быть произведено изъятие активов по статье 25 [закон не указан]. Но сотрудники лесного департамента на месте вновь проигнорировали приказ», – заявила полиция.

«На этом фоне оперативная группа сотрудников отправилась снова провести инспекцию и смогла изъять нелегальную древесину», – добавили правоохранители.

Имена возможных нарушителей закона названы не были. Также неизвестно, какие именно правонарушения могут вменяться им в вину.